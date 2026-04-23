ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والبصل الأبيض والأحمر، والكوسة، والفلفل الرومي البلدي، والخيار البلدي والصوب، خلال تعاملات اليوم الخميس 23-4-2026، بينما انخفضت أسعار الفلفل الحامي البلدي، والكانتلوب، والبرتقال الصيفي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

يرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 10 جنيهات و22 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و16 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

البصل الأحمر يتراوح بين 5 جنيهات و8.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 3.5 و8.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 5 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و13 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 17 و25 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 11 و25 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 14 و20 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

برتقال صيفي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 13 جنيهات و17 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.