إسرائيل تعلن اعتراض صاروخًا ومسيّرة أُطلقا من جنوب لبنان

كتب : مصطفى الشاعر

10:38 ص 23/04/2026

إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي،، عن اعتراض صاروخ وهدف جوي مشبوه أُطلقا من جنوب لبنان باتجاه مواقع تابعة لقواته، مؤكدا عدم وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء هذه العمليات.

اعتراض "هدف مشبوه" وصاروخ

وفي تفاصيل متلاحقة، أوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي نجحت في إسقاط صاروخ وهدف جوي "مشبوه" فور تجاوزهما الحدود من الجانب اللبناني، مشيرا إلى أن الحادثتين انتهتا دون تسجيل خسائر بشرية.

استهداف مباشر للمواقع

من جانبها، نقلت القناة "15 العبرية"، عن مصادر عسكرية تأكيدها اعتراض طائرة مسيّرة كانت تستهدف بشكل مباشر تجمعا لقوات الجيش في أحد المواقع جنوب لبنان، في ظل استمرار حالة التوتر الأمني على الحدود الشمالية.

تأتي هذه التطورات بعد أسبوع واحد فقط من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن وقف لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 10 أيام.

ويشهد لبنان، تصعيدا عسكريا خطيرا منذ مطلع شهر مارس الجاري، حيث تشن إسرائيل غارات جوية يومية تطال "الضاحية الجنوبية" لبيروت ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، بالتوازي مع محاولات التوغل البري عبر عدة محاور، في رد فعل على استهداف "حزب الله" للمواقع الإسرائيلية، مما حوّل المنطقة الحدودية إلى ساحة حرب مفتوحة تشهد خسائر متزايدة في صفوف الجانبين.

