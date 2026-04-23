أشادت وزارة الداخلية الباكستانية، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار، واصفة إياه بـ "الخطوة المهمة" لتخفيف حدة التوتر في المنطقة، معربة في الوقت ذاته عن تطلعها لرؤية تقدم ملموس من الجانب الإيراني.

ضرورة القنوات الدبلوماسية

شددت الداخلية الباكستانية، في بيان رسمي، اليوم الخميس، على الضرورة القصوى لاستمرار تفعيل القنوات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران، مؤكدة أن الحوار هو السبيل الوحيد للتوصل إلى حل دائم وشامل للنزاع القائم، بما يضمن استقرار المنطقة وتجنيبها المزيد من التصعيد.

تطلعات لإحراز تقدم

وفي السياق ذاته، أوضح وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، أن تمديد التهدئة يفتح نافذة فرصة للسلام، مشيرا إلى أن بلاده تتوقع من طهران "خطوات إيجابية" استجابة لهذا التمديد، بما يُسهم في إنجاح الجهود الدولية الرامية لنزع فتيل الأزمة بين الطرفين.

وتأتي هذه التصريحات في ظل حالة من الغموض تكتنف مستقبل المفاوضات بين طهران وواشنطن في العاصمة الباكستانية إسلام آباد؛ إذ رهن مسؤولون إيرانيون العودة إلى "طاولة الحوار" بتوقف التهديدات الأمريكية، مشددين على استحالة التفاوض في ظل استمرار الحصار المفروض على مضيق هرمز.