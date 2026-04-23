باكستان: نتطلع لخطوات إيرانية "إيجابية" بعد قرار ترامب تمديد الهدنة

كتب : مصطفى الشاعر

10:26 ص 23/04/2026

أشادت وزارة الداخلية الباكستانية، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار، واصفة إياه بـ "الخطوة المهمة" لتخفيف حدة التوتر في المنطقة، معربة في الوقت ذاته عن تطلعها لرؤية تقدم ملموس من الجانب الإيراني.

ضرورة القنوات الدبلوماسية

شددت الداخلية الباكستانية، في بيان رسمي، اليوم الخميس، على الضرورة القصوى لاستمرار تفعيل القنوات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران، مؤكدة أن الحوار هو السبيل الوحيد للتوصل إلى حل دائم وشامل للنزاع القائم، بما يضمن استقرار المنطقة وتجنيبها المزيد من التصعيد.

تطلعات لإحراز تقدم

وفي السياق ذاته، أوضح وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، أن تمديد التهدئة يفتح نافذة فرصة للسلام، مشيرا إلى أن بلاده تتوقع من طهران "خطوات إيجابية" استجابة لهذا التمديد، بما يُسهم في إنجاح الجهود الدولية الرامية لنزع فتيل الأزمة بين الطرفين.

وتأتي هذه التصريحات في ظل حالة من الغموض تكتنف مستقبل المفاوضات بين طهران وواشنطن في العاصمة الباكستانية إسلام آباد؛ إذ رهن مسؤولون إيرانيون العودة إلى "طاولة الحوار" بتوقف التهديدات الأمريكية، مشددين على استحالة التفاوض في ظل استمرار الحصار المفروض على مضيق هرمز.

فيديو قد يعجبك



فوائد ومخاطر الصيام المتقطع.. لماذا لا يناسب بعض الفئات؟
نصائح طبية

فوائد ومخاطر الصيام المتقطع.. لماذا لا يناسب بعض الفئات؟
"وحشتني يا حبيبي".. شمس البارودي تستعيد ذكرياتها مع حسن يوسف
زووم

"وحشتني يا حبيبي".. شمس البارودي تستعيد ذكرياتها مع حسن يوسف
الصحة: خطة لميكنة المستشفيات.. وإنشاء قواعد بيانات لإدارة المنشآت
أخبار مصر

الصحة: خطة لميكنة المستشفيات.. وإنشاء قواعد بيانات لإدارة المنشآت
الأعلى للإعلام يغرم "مودرن إم تي آي" ويمنع ظهور هاني حتحوت 3 أسابيع
أخبار مصر

الأعلى للإعلام يغرم "مودرن إم تي آي" ويمنع ظهور هاني حتحوت 3 أسابيع
القوة الضاربة في الهجوم.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز
رياضة محلية

القوة الضاربة في الهجوم.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز

الذهب يواصل الانخفاض ببداية تعاملات الخميس
"أجواء متقلبة".. الأرصاد: ارتفاع في الحرارة ورياح مثيرة للأتربة حتى الثلاثاء