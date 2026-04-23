المحاولة الخامسة.. فشل تمرير مشروع قرار لتقييد صلاحيات ترامب في الحرب على إيران

كتب : مصراوي

01:39 ص 23/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي، في تمرير مشروع قرار طرحه الديمقراطيون للحدّ من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في الحرب ضد إيران.

وتعد هذه المحاولة الخامسة للديمقراطيين في المجلس لتمرير مشروع القرار الخاص بالحدّ من صلاحيات ترامب في الحرب ضد إيران.

وجاءت نتيجة التصويت بواقع 51 صوتا رافضا للمشروع، مقابل 46 صوتا مؤيدا له.

وجاء التصويت بعد يوم من إعلان ترامب أنه سيتم تمديد وقف ⁠إطلاق ⁠النار ‌مع ⁠إيران إلى ⁠حين تقديم مقترح ⁠إيراني وانتهاء المباحثات.

ذكر ‌ترامب في منشور على تروث سوشال، أن قراره جاء ‌بناء على طلب ‌باكستان ⁠تأجيل الهجمات حتى يتسنى للقادة والممثلين الإيرانيين التوصل ⁠إلى ‌ما أسماه اقتراحا ⁠موحدا.

وأضاف ترامب: "وجهت قواتنا المسلحة بمواصلة الحصار وأن تظل على أهبة الاستعداد وقادرة على التحرك".

أكد ترامب، أنه لا يوجد ضغط زمني يحيط بوقف إطلاق النار، أو بالاتفاق على موعد جديد للمحادثات مع إيران بعد توقف المفاوضات في 12 أبريل.

وفي حديثه مع "فوكس نيوز"، أكد ترامب، أن نافذة 3 إلى 5 أيام التي تم الإبلاغ عنها بشأن تمديد الهدنة مع إيران كانت خاطئة.

وعلّق الرئيس الأمريكي على السفن التي أطلقت عليها إيران النار واستولت عليها يوم الأربعاء في مضيق هرمز، قائلا: "لم تكن سفنا أمريكية"، مضيفا أنه سيتابع الوضع عن كثب.

وفي معرض حديثه عن موعد انتهاء الحرب مع إيران، قال ترامب: "إنه لا يوجد إطار زمني ولا داعي للعجلة".

وتابع: "يقول الناس إنني أريد إنهاء الأمر بسبب انتخابات التجديد النصفي، وهذا غير صحيح"، مشددا على أن إدارته تريد التوصل إلى صفقة جيدة للشعب الأمريكي.

وأشار إلى أن الحصار سيخيف النظام الإيراني أكثر من القصف. لقد تعرضوا للقصف لسنوات، لكنهم يكرهون الحصار، وفقا لسكاي نيوز.

الرئيس الأمريكي ترامب حرب أمريكا ضد إيران أمريكا وإيران مجلس الشيوخ الأمريكي تقييد صلاحيات ترامب

