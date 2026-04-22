البيت الأبيض: ترامب يرغب في رؤية رد موحد من القيادة الإيرانية لإنهاء الحرب
كتب : وكالات
كارولين ليفيت
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في رؤية رد موحد من القيادة الإيرانية على المقترحات الأمريكية لإنهاء القتال.
وأضافت ليفيت خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أن ترامب لم يحدد مهلة لإنهاء تمديد وقف إطلاق النار الذي أعلنه أمس الثلاثاء، كما تزعم بعض وسائل الإعلام.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن إيران مطالبة بالموافقة على تسليم اليورانيوم المخصب للولايات المتحدة ضمن مفاوضات إنهاء الحرب.