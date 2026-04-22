قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ‌كارولاين ليفيت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في رؤية ⁠رد موحد من القيادة الإيرانية على المقترحات الأمريكية لإنهاء القتال.

وأضافت ليفيت خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أن ترامب لم يحدد مهلة لإنهاء تمديد وقف ‌إطلاق ⁠النار الذي أعلنه أمس الثلاثاء، كما تزعم بعض وسائل الإعلام.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن إيران مطالبة بالموافقة على تسليم ⁠اليورانيوم المخصب للولايات المتحدة ضمن ⁠مفاوضات إنهاء الحرب.