البيت الأبيض: ترامب يرغب في رؤية ⁠رد موحد من القيادة الإيرانية لإنهاء الحرب

كتب : وكالات

11:31 م 22/04/2026

كارولين ليفيت

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ‌كارولاين ليفيت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في رؤية ⁠رد موحد من القيادة الإيرانية على المقترحات الأمريكية لإنهاء القتال.

وأضافت ليفيت خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أن ترامب لم يحدد مهلة لإنهاء تمديد وقف ‌إطلاق ⁠النار الذي أعلنه أمس الثلاثاء، كما تزعم بعض وسائل الإعلام.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن إيران مطالبة بالموافقة على تسليم ⁠اليورانيوم المخصب للولايات المتحدة ضمن ⁠مفاوضات إنهاء الحرب.

مفاوضات إيران وأمريكا البيت الأبيض إيران وأمريكا اليورانيوم دونالد ترامب

