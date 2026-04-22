مسؤولان باكستانيان: إسلام آباد لا تزال بانتظار رد طهران بشأن موعد الجولة الثانية

كتب : محمد جعفر

11:02 ص 22/04/2026

المفاوضات الأمريكية الإيرانية في باكستان

أفاد مسؤولون باكستانيون، الأربعاء، بأن القيادة السياسية والعسكرية في باكستان كثّفت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية للحيلولة دون انهيار المحادثات، إلى جانب محاولة إقناع الولايات المتحدة بتمديد وقف إطلاق النار.

وقال مسؤولان باكستانيان لوكالة أسوشيتد برس إن السلطات تعتزم الإبقاء على الإجراءات الأمنية المشددة في إسلام آباد، تحسبًا لوصول وفود من الولايات المتحدة وإيران في وقت لاحق.

وأوضح مسؤولون، فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم لعدم تخويلهم الحديث لوسائل الإعلام، أن إسلام آباد لا تزال بانتظار رد طهران بشأن تحديد موعد إرسال وفد للمشاركة في جولة ثانية من المحادثات.

وفي العاصمة، واصلت الشرطة والقوات انتشارها على الطرق الرئيسية، مع تعزيز التواجد عند نقاط التفتيش، ما أجبر السكان على سلوك طرق بديلة بعد فرض قيود على الوصول إلى بعض المناطق.

وقال ضابط الشرطة محمد أسلم، أثناء توجيه السائقين للعودة واستخدام مسارات أخرى: "لم نتلق أي توجيهات بإزالة هذه الحواجز حتى الآن".

