أعلن رئيس وزراء باكستان شهباز ​شريف، فجر اليوم الأربعاء، تمديد وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية ‌على إيران.

​شكر رئيس الوزراء ‌الباكستاني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قبول طلب إسلام ⁠آباد تمديد وقف إطلاق النار لإتاحة المجال أمام ‌الجهود الدبلوماسية الجارية.

قال شريف في ‌منشور له ‌على منصة "إكس": "آمل بصدق أن يواصل الطرفان ​الالتزام ‌بوقف ​إطلاق النار ⁠وأن يتمكنا من إبرام اتفاق سلام ​شامل ⁠خلال الجولة ⁠الثانية من المحادثات المقرر ⁠عقدها في إسلام آباد، بهدف إنهاء الصراع على نحو دائم".

كان ترامب أعلن ‌تمديد وقف إطلاق النار ​لإتاحة المزيد من الوقت للمفاوضات، لحين تقدم إيران مقترحها.

وفي وقت سابق، وصف مهدي محمدي مستشار رئيس البرلمان الإيراني، تمديد وقف إطلاق النار من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا معنى له، مؤكدا أن الطرف الخاسر لا يستطيع فرض شروطه.

قال محمدي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية: "استمرار الحصار لا يختلف عن القصف، ويجب الرد عليه عسكريا"، في تصعيد لافت للهجة السياسية الإيرانية تجاه الإدارة الأمريكية.

أضاف المستشار الإيراني، أن تمديد وقف إطلاق النار من جانب ترامب يعني بالتأكيد شراء الوقت بهدف تنفيذ ضربة مفاجئة، محذرا من أن واشنطن قد تستغل فترة الهدنة لتعزيز قدراتها العسكرية قبل توجيه ضربة استباقية للمنشآت النووية أو العسكرية الإيرانية.

في ختام تصريحاته، شدد محمدي على أنه قد حان وقت مبادرة إيران، دون أن يوضح طبيعة هذه المبادرة، لكن في سياق التصعيد الحالي، قد تشير إلى تحرك دبلوماسي أو عسكري من جانب طهران للرد على ما تعتبره خرقا أمريكيا لتفاهمات وقف إطلاق النار، وفقا لروسيا اليوم.