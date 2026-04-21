بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، بحضور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لمناقشة استعدادات المنتخب الوطني لخوض منافسات كأس العالم المقبلة.

و يشهد الاجتماع مشاركة الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، والكابتن إبراهيم حسن مدير المنتخب، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، من بينهم المستشار أحمد حلمي الشريف والنائب مصطفى أبو زهرة، وذلك لعرض رؤية الاتحاد وخطة الإعداد للمرحلة المقبلة.

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة أن الاجتماع يأتي في إطار الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، والحرص على متابعة استعدادات المنتخبات الوطنية، خاصة منتخب كرة القدم، بما يضمن توفير الدعم اللازم وتذليل أي عقبات قد تواجه الجهاز الفني خلال فترة الإعداد.

ويستعرض الاجتماع رؤية وزارة الشباب والرياضة بشأن برامج الدعم والتجهيزات الخاصة بالمنتخب الوطني قبل المشاركة في البطولة المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وسط تأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لتحقيق أفضل إعداد ممكن.