

وكالات

أجرى ممثلو مجلس السلام محادثات مع شركة "دي بي ورلد" المملوكة لدبي، حول إدارة سلاسل التوريد ‌ومشاريع ⁠البنية التحتية في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن 3 مصادر مطلعة، أن المحادثات تركزت على آفاق الشراكة بين الجانبين لإدارة الخدمات اللوجستية، بما في ذلك المساعدات الإنسانية والسلع الداخلة للقطاع، بالإضافة إلى التخزين وأنظمة التتبع والأمن.

وذكرت الصحيفة، أن الأفكار المطروحة تشمل بناء ميناء جديد إما في غزة أو على الساحل المصري القريب من قبل الشركة الإماراتية، والتي يمكنها أيضا تطوير منطقة تجارة حرة في القطاع المدمر، وسط تقديرات مؤسسات عالمية بتكلفة إعادة إعمار تصل إلى 70 مليار دولار.

يذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب كان قد اقترح إنشاء مجلس السلام في سبتمبر الماضي للإشراف على خطته لإنهاء الحرب في غزة، والتي تتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية وبدء إعادة الإعمار مع تسليم "حماس" لسلاحها، وفقا لروسيا اليوم.