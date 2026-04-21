بتكلفة 70 مليار دولار.. مجلس السلام يبحث مع شركة إماراتية إدارة إعادة إعمار غزة

كتب : مصراوي

08:16 ص 21/04/2026

قطاع غزة

وكالات

أجرى ممثلو مجلس السلام محادثات مع شركة "دي بي ورلد" المملوكة لدبي، حول إدارة سلاسل التوريد ‌ومشاريع ⁠البنية التحتية في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن 3 مصادر مطلعة، أن المحادثات تركزت على آفاق الشراكة بين الجانبين لإدارة الخدمات اللوجستية، بما في ذلك المساعدات الإنسانية والسلع الداخلة للقطاع، بالإضافة إلى التخزين وأنظمة التتبع والأمن.

وذكرت الصحيفة، أن الأفكار المطروحة تشمل بناء ميناء جديد إما في غزة أو على الساحل المصري القريب من قبل الشركة الإماراتية، والتي يمكنها أيضا تطوير منطقة تجارة حرة في القطاع المدمر، وسط تقديرات مؤسسات عالمية بتكلفة إعادة إعمار تصل إلى 70 مليار دولار.

يذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب كان قد اقترح إنشاء مجلس السلام في سبتمبر الماضي للإشراف على خطته لإنهاء الحرب في غزة، والتي تتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية وبدء إعادة الإعمار مع تسليم "حماس" لسلاحها، وفقا لروسيا اليوم.

4 أعراض تكشف إصابتك بـ قصور الغدة الدرقية.. لا تتجاهلها
نصائح طبية

4 أعراض تكشف إصابتك بـ قصور الغدة الدرقية.. لا تتجاهلها

هل تجوز قراءة القرآن من الموبايل في صلاة الفريضة؟.. أمين الفتوى يوضح
أخبار

هل تجوز قراءة القرآن من الموبايل في صلاة الفريضة؟.. أمين الفتوى يوضح

رئيس وزراء المجر الجديد لـ"نتنياهو": إذا وطأت قدماك أراضينا.. سيتم اعتقالك
شئون عربية و دولية

رئيس وزراء المجر الجديد لـ"نتنياهو": إذا وطأت قدماك أراضينا.. سيتم اعتقالك

من قاع المحيط إلى أرفف المزادات.. حكاية بيع سترة تيتانيك بمليون دولار
مصراوى TV

من قاع المحيط إلى أرفف المزادات.. حكاية بيع سترة تيتانيك بمليون دولار
فضيحة داخل مستشفى بالشيخ زايد.. هاتف في وضع التصوير داخل غرفة الملابس
حوادث وقضايا

فضيحة داخل مستشفى بالشيخ زايد.. هاتف في وضع التصوير داخل غرفة الملابس

