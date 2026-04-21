رغم عدم تأكيد طهران.. ترامب يصر على أن إيران ستتفاوض مع أمريكا في باكستان

كتب : مصراوي

05:19 ص 21/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أن إيران ستتفاوض، وذلك قبل بدء المحادثات المرتقبة في باكستان، رغم أن طهران لم تؤكد بعد أنها سترسل وفدا إلى إسلام آباد.

وفي مقابلة هاتفية قصيرة مع برنامج "ذا جون فريدريكس شو"، وهو برنامج إذاعي محافظ، أبدى ترامب ثقته بأن طهران ستجلس إلى طاولة المفاوضات، محذرا من "عواقب وخيمة" في حال عدم قيامها بذلك.

وقال: "حسنا، سيفاوضون، وإذا لم يفعلوا فسيواجهون مشاكل لم يسبق لها مثيل"، مضيفا: "نأمل أن يتوصلوا إلى اتفاق عادل، وأن يعيدوا بناء بلادهم، وعندما يفعلون ذلك لن يمتلكوا سلاحا نوويا".

وقبل إنهاء المكالمة، عاد ترامب إلى تبريره للعمل العسكري ضد إيران، الذي بدأه بالاشتراك مع إسرائيل يوم 28 فبراير الماضي، قائلا: "يجب أن أقول إنه لم يكن لدينا خيار آخر في إيران لم يكن الأمر كما لو كان لدينا خيار كان علينا القيام بذلك".

وقال: "قمنا بعمل رائع وسننهي الأمر وسيكون الجميع سعداء"، من دون توضيح ما يقصده.

ومن المتوقع أن يغادر جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إلى إسلام آباد، الثلاثاء، لإجراء المفاوضات مع إيران بشأن اتفاق محتمل لإنهاء الحرب، حسبما أفادت 3 مصادر أمريكية موقع "أكسيوس" الإخباري.

وسيصل فانس إلى عاصمة باكستان في وقت يقترب به وقف إطلاق النار من نهايته، بينما هدد ترامب بقصف الجسور ومحطات الطاقة الإيرانية في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وفقا لسكاي نيوز.

