الخميس.. جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان بمقر وزارة الخارجية الأمريكية

كتب : مصراوي

01:44 ص 21/04/2026

إسرائيل ولبنان

تستضيف واشنطن، يوم الخميس، جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان، ترمي إلى الدفع قدما نحو التوصل إلى اتفاق، بعد سريان اتفاق هش لوقف إطلاق النار، حسبما أفاد مسؤول أمريكي وكالة "فرانس برس".

وستعقد الجولة الجديدة في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، وستكون مثل السابقة، على مستوى السفراء.

قال المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية طالبا عدم كشف هويته: "سنواصل تسهيل المناقشات المباشرة التي تجرى بحسن نية بين الحكومتين".

وقبل أسبوع، التقى في مقر وزارة الخارجية الأمريكية سفيرا إسرائيل ولبنان لدى الولايات المتحدة، علما أن لا علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وبعد 3 أيام، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدنة لمدة 10 أيام في الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

ورغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، الجمعة، استمرت الضربات الإسرائيلية وعمليات الهدم في مناطق متفرقة من لبنان.

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية عن استشهاد 2387 شخصا في لبنان ونزوح مليون شخص منذ مطلع مارس، وفق حصيلة رسمية محدثة صدرت الإثنين.

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، الإثنين، أن هدف المفاوضات المباشرة المرتقبة مع اسرائيل هو وقف الأعمال العدائية، وإنهاء احتلال قواتها لمناطق جنوبي البلاد، مؤكدا استمرار التواصل مع الجانب الأمريكي لتثبيت الهدنة السارية منذ أيام، بحسب سكاي نيوز.

