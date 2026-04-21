تحطم طائرة صغيرة في موقف سيارات جنوب كاليفورنيا

كتب : مصراوي

12:07 ص 21/04/2026

لوس أنجيليس (أ ب)

أفادت السلطات الأمريكية بأن قائد طائرة صغيرة أُصيب اليوم الاثنين، إثر تحطم طائرته داخل موقف سيارات تابع لأحد متاجر بيع قطع غيار السيارات في جنوب كاليفورنيا.

ووفقاً لإدارة إطفاء لوس أنجيليس، فقد تلقت بلاغا عن الحادثة بعد الحادية عشرة صباحاً بقليل من متجر "أورايلي لقطع السيارات" الواقع في حي باكويما بشمال المدينة.

وأضافت الإدارة أنه جرى انتشال الطيار /70 عاما / من الطائرة ونقله إلى مستشفى قريب في حالة حرجة.

وأكد المسؤولون أنه كان الشخص الوحيد على متن الطائرة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أخرى.

وتظهر صور بثتها وسائل إعلام محلية الطائرة وهي مقلوبة على رأسها في موقف السيارات، على بُعد أمتار قليلة من سيارات متوقفة، بينما تبدو مقدمتها محطمة بالكامل.

كما أوضح مسؤولون أن الطائرة اصطدمت ببعض أسلاك الضغط العالي في المنطقة المجاورة، مما دفع الشرطة إلى إخلاء المحلات والمنازل القريبة تحسباً لأي مخاطر.

فيديو قد يعجبك



"بتعوم في البحر".. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار على متن يخت
زووم

"بتعوم في البحر".. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار على متن يخت
مجدي الجلاد: لماذا توافرت إرادة الدولة في الإيجار القديم ومتأخرين في الأحوال
مصراوى TV

مجدي الجلاد: لماذا توافرت إرادة الدولة في الإيجار القديم ومتأخرين في الأحوال
التعليم تُصدر تعليمات حاسمة بشأن امتحانات الترم الثاني
مدارس

التعليم تُصدر تعليمات حاسمة بشأن امتحانات الترم الثاني
هل تجوز قراءة القرآن من الموبايل في صلاة الفريضة؟.. أمين الفتوى يوضح
أخبار

هل تجوز قراءة القرآن من الموبايل في صلاة الفريضة؟.. أمين الفتوى يوضح

الذكاء الاصطناعي يقتحم صناعة الموسيقى و44% من الأغاني لم تعد بشرية.. ما
أخبار و تقارير

الذكاء الاصطناعي يقتحم صناعة الموسيقى و44% من الأغاني لم تعد بشرية.. ما

بين خنق "هرمز" وكونسورتيوم الخليج.. كيف تعيد إيران تعريف نجاتها؟
إطلاق باقة اشتراك جديدة داخل تطبيق واتساب.. ما القصة؟
نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟
مستند.. ما هي الـ34 خدمة التي علقتها الحكومة على الممتنعين عن سداد النفقة؟
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)