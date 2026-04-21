لوس أنجيليس (أ ب)

أفادت السلطات الأمريكية بأن قائد طائرة صغيرة أُصيب اليوم الاثنين، إثر تحطم طائرته داخل موقف سيارات تابع لأحد متاجر بيع قطع غيار السيارات في جنوب كاليفورنيا.

ووفقاً لإدارة إطفاء لوس أنجيليس، فقد تلقت بلاغا عن الحادثة بعد الحادية عشرة صباحاً بقليل من متجر "أورايلي لقطع السيارات" الواقع في حي باكويما بشمال المدينة.

وأضافت الإدارة أنه جرى انتشال الطيار /70 عاما / من الطائرة ونقله إلى مستشفى قريب في حالة حرجة.

وأكد المسؤولون أنه كان الشخص الوحيد على متن الطائرة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أخرى.

وتظهر صور بثتها وسائل إعلام محلية الطائرة وهي مقلوبة على رأسها في موقف السيارات، على بُعد أمتار قليلة من سيارات متوقفة، بينما تبدو مقدمتها محطمة بالكامل.

كما أوضح مسؤولون أن الطائرة اصطدمت ببعض أسلاك الضغط العالي في المنطقة المجاورة، مما دفع الشرطة إلى إخلاء المحلات والمنازل القريبة تحسباً لأي مخاطر.