إيران تطلق موجة جديد من الصواريخ نحو إسرائيل

أفاد التلفزيون الإيراني، مساء اليوم الخميس، بأن الحرس الثوري شن هجمات صاروخية عنيفة على تل أبيب وحيفا ضمن الموجة 91 من عملية الوعد الصادق 4.

وأكدت وكالة فارس الإيرانية أن الحرس الثوري نفذ قبل دقائق هجوما صاروخيا واسع النطاق على تل أبيب وحيفا.

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة فارس أن الجيش الإيراني أسقط اليوم طائرتين مسيرتين قرب مدينة شيراز.