المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تكثيف العمليات في إيران ولبنان

كتب : وكالات

09:53 م 02/04/2026

إيفي ديفرين

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي ديفرين، إن سلاح الجو الإسرائيلي ضرب المنظومة الاقتصادية للنظام الإيراني، مؤكدًا أنهم يعمقون قصفهم واستهدافهم لبنى تحتية لصناعة الصواريخ بعيدة المدى للنظام الإيراني.

إسرائيل تعلن قتل قائد منظومة الصواريخ الباليستية الإيرانية

وأضاف ديفرين، في كلمة مصورة اليوم الخميس، أنه تم قتل قائد منظومة الصواريخ الباليستية في كرمنشاه وثلاثة قادة آخرين مسؤولين عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

إسرائيل تقتل 1000 لبناني

وأشار المتحدث الإسرائيلي، إلى أن جيش الاحتلال قضى على أكثر من ألف شخص في لبنان تابعين لحزب الله.

وأوضح ديفرين، أن العمليات العسكرية مستمرة في استهداف الصواريخ الباليستية ومنظومات إنتاجها ومنصات إطلاقها في إيران.

وأضاف المتحدث الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال يواصل تعميق المناورة البرية في لبنان حتى يتم تحقيق كافة الأهداف.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن إيران تعرضت لضربة هائلة، وأن القصف سيتواصل، مشيرًا إلى أن حزب الله أصبح أكثر ضعفا مما كان عليه.

إسرائيل: قتلنا جميع قادة حزب الله

كما قال المتحدث الإسرائيلي إنه تم قتل جميع قادة حزب الله وتهجير سكان الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضاف المتحدث العسكري الإسرائيلي، أن حزب الله بات ضعيفًا، وأن العمليات ضده ستستمر من البر والبحر والجو.


وأشار المتحدث الإسرائيلي، إلى أن الضربات اليومية تتعمق ضد مكونات الصناعات العسكرية الإيرانية، مؤكدًا أنه يمكن القول إنه تم تدمير كل مكونات هذه الصناعات.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن هناك توقعات بتصعيد إيران لهجماتها الصاروخية خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا الجاهزية للدفاع والهجوم.

إسرائيل: استهدفنا 3500 هدف في لبنان

وأضاف أن جيش الاحتلال استهدف 3500 هدف في لبنان، وقضى على ألف عنصر من حزب الله منذ بدء العمليات هناك.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي استمرار تعميق العمليات في لبنان لإزالة التهديدات والدفاع عن بلدات الشمال، مشيرًا إلى أن إن كل من يهدد إسرائيل يعد هدفا للتصفية.

فيديو قد يعجبك



ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
نصائح طبية

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"
أخبار المحافظات

والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"
على غرار مصر.. باكستان تأمر بإغلاق المحال التجارية بحلول الـ9 مساءً
شئون عربية و دولية

على غرار مصر.. باكستان تأمر بإغلاق المحال التجارية بحلول الـ9 مساءً
إنذار عاجل من محافظة القاهرة لحاملي نموذج 3 تصالح.. ما القصة؟
أخبار مصر

إنذار عاجل من محافظة القاهرة لحاملي نموذج 3 تصالح.. ما القصة؟
طلاب ينتحلون صفة محامين في محاكم كفر الشيخ.. و5 قرارات عاجلة للنقابة
أخبار المحافظات

طلاب ينتحلون صفة محامين في محاكم كفر الشيخ.. و5 قرارات عاجلة للنقابة

