إعلان

الحوثيون ينفذون هجوما صاروخيا باليستيا على إسرائيل

كتب : وكالات

08:59 م 02/04/2026 تعديل في 10:18 م

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله في اليمن، يحيي سريع، إنهم نفذوا عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ الباليستية استهدفت أهدافا حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة.

وأضاف سريع في كلمة مصورة اليوم الخميس، "أنه استمرارًا في دعم وإسناد جبهات المقاومة والجهاد في العراق وإيران وفلسطين ولبنان، نفذت قواتهم المسلحة بعون الله تعالى عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ الباليستية استهدفت أهدافًا حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة".

وأكد يحيي سريع "أن هذه العملية جاءت بالاشتراك مع الإخوة المجاهدين في إيران وحزب الله في لبنان، وحققت أهدافها بنجاح بفضل الله".

وأوضح المتحدث اليمن "أن القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين أن تدخلها العسكري في هذه المعركة المهمة والاستثنائية هو تدخل تدريجي، وأنها بعد التوكل على الله والاستعانة به لن تتوقف عند هذا الحد من التدخل".

وأشار سريع، إلى أن الحوثيين سيتعاملون مع التطورات المقبلة وفق ما يحدده العدو من تصعيد أو تهدئة، متابعًا: "التحية للأبطال المجاهدين في لبنان والعراق وإيران وفلسطين الذين يدافعون عن كرامة الأمة ويقفون بكل صلابة في وجه المخطط الغربي الصهيوني الذي يستهدف كل بلدان وشعوب الأمة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحوثيين الشرق الأوسط اليمن إيران وأمريكا الهجمات الإيرانية إسرائيل حرب إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"استغلال تجاري".. قصة دعوى هيفاء وهبي ضد طبيب تجميل شهير
زووم

"استغلال تجاري".. قصة دعوى هيفاء وهبي ضد طبيب تجميل شهير
على غرار "شمال القاهرة".. "الإسكندرية للكهرباء" تصادر غلايات وسخانات من
أخبار مصر

على غرار "شمال القاهرة".. "الإسكندرية للكهرباء" تصادر غلايات وسخانات من
5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها
نصائح طبية

5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها
البيت الأبيض: وقف الحرب لا يزال "مجرد فكرة" وترامب لم يوافق بعد
شئون عربية و دولية

البيت الأبيض: وقف الحرب لا يزال "مجرد فكرة" وترامب لم يوافق بعد
بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2
نصائح طبية

بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق