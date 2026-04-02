قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله في اليمن، يحيي سريع، إنهم نفذوا عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ الباليستية استهدفت أهدافا حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة.

اقرأ أيضًا:

هجوم صاروخي متزامن على إسرائيل من إيران ولبنان واليمن.. فيديو

وأضاف سريع في كلمة مصورة اليوم الخميس، "أنه استمرارًا في دعم وإسناد جبهات المقاومة والجهاد في العراق وإيران وفلسطين ولبنان، نفذت قواتهم المسلحة بعون الله تعالى عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ الباليستية استهدفت أهدافًا حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة".

وأكد يحيي سريع "أن هذه العملية جاءت بالاشتراك مع الإخوة المجاهدين في إيران وحزب الله في لبنان، وحققت أهدافها بنجاح بفضل الله".

وأوضح المتحدث اليمن "أن القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين أن تدخلها العسكري في هذه المعركة المهمة والاستثنائية هو تدخل تدريجي، وأنها بعد التوكل على الله والاستعانة به لن تتوقف عند هذا الحد من التدخل".

وأشار سريع، إلى أن الحوثيين سيتعاملون مع التطورات المقبلة وفق ما يحدده العدو من تصعيد أو تهدئة، متابعًا: "التحية للأبطال المجاهدين في لبنان والعراق وإيران وفلسطين الذين يدافعون عن كرامة الأمة ويقفون بكل صلابة في وجه المخطط الغربي الصهيوني الذي يستهدف كل بلدان وشعوب الأمة".