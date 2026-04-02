أفادت السلطات الإسرائيلية، بسقوط عشرات الصواريخ على مواقع متفرقة في شمال إسرائيل، مما أسفر عن وقوع إصابات وأضرار مادية جسيمة، وسط استنفار أمني وطبي مكثف.

ووفقا لمتحدث باسم منظمة "نجمة داوود الحمراء" (خدمة الطوارئ الإسرائيلية)، فإن الطواقم الطبية تعمل على تقديم العلاج لمصابين اثنين، أحدهما مسن يبلغ من العمر 85 عاما، والآخر شاب في الـ34 من عمره، إثر تعرّضهما لإصابات طفيفة جراء شظايا الصواريخ.



استنفار في كريات شمونة



وفي مدينة "كريات شمونة"، استجابت فرق الإطفاء لبلاغ عن تسرب غاز ناتج عن إصابة أسطوانتي غاز بشظايا مباشرة، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس.



وأكدت دائرة الإطفاء والإنقاذ العاملة في المنطقة الشمالية، أن الفرق سارعت إلى "قطع كافة مصادر الطاقة" لمنع اندلاع حرائق أو حدوث انفجارات في الموقع المتضرر.



عمليات بحث وإنقاذ



من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن فرق البحث والإنقاذ استنفرت جهودها للتعامل مع عدة مواقع في منطقة "الجليل"، حيث تم رصد سقوط قذائف وصواريخ تسببت في أضرار مباشرة، فيما تستمر عمليات المسح الميداني لتقييم حجم الخسائر في المناطق المستهدفة.