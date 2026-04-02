إصابات وأضرار مادية.. رشقات صاروخية مكثفة تستهدف شمال إسرائيل

كتب : مصطفى الشاعر

12:05 م 02/04/2026

أفادت السلطات الإسرائيلية، بسقوط عشرات الصواريخ على مواقع متفرقة في شمال إسرائيل، مما أسفر عن وقوع إصابات وأضرار مادية جسيمة، وسط استنفار أمني وطبي مكثف.

ووفقا لمتحدث باسم منظمة "نجمة داوود الحمراء" (خدمة الطوارئ الإسرائيلية)، فإن الطواقم الطبية تعمل على تقديم العلاج لمصابين اثنين، أحدهما مسن يبلغ من العمر 85 عاما، والآخر شاب في الـ34 من عمره، إثر تعرّضهما لإصابات طفيفة جراء شظايا الصواريخ.


استنفار في كريات شمونة


وفي مدينة "كريات شمونة"، استجابت فرق الإطفاء لبلاغ عن تسرب غاز ناتج عن إصابة أسطوانتي غاز بشظايا مباشرة، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس.


وأكدت دائرة الإطفاء والإنقاذ العاملة في المنطقة الشمالية، أن الفرق سارعت إلى "قطع كافة مصادر الطاقة" لمنع اندلاع حرائق أو حدوث انفجارات في الموقع المتضرر.


عمليات بحث وإنقاذ


من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن فرق البحث والإنقاذ استنفرت جهودها للتعامل مع عدة مواقع في منطقة "الجليل"، حيث تم رصد سقوط قذائف وصواريخ تسببت في أضرار مباشرة، فيما تستمر عمليات المسح الميداني لتقييم حجم الخسائر في المناطق المستهدفة.

فيديو قد يعجبك



إيران: صغنا ردًا دبلوماسيًا على واشنطن وسنعلنه في الوقت المناسب
"ظاهرة تُدرس".. الغندور يعلق على تألق ناصر منسي ويكشف مفاجأة رحيله
ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
إسرائيل تعلن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإيراني على حيفا إلى 4 أشخاص
زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل احتفالًا بعيد القيامة
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق