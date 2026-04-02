حذّرت الصين من تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، معتبرة أن الضربات التي تنفذها الولايات المتحدة وإسرائيل داخل إيران تمثل السبب الرئيسي لتعطل الملاحة في مضيق هرمز.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن "العمل العسكري غير القانوني" ضد إيران أدى بشكل مباشر إلى عرقلة حركة السفن في المضيق، الذي يعد أحد أهم الممرات الحيوية لإمدادات الطاقة عالميًا.

وأوضحت أن التطورات العسكرية، بما في ذلك الضربات الأمريكية والإسرائيلية وردود إيران، إلى جانب التصعيد في لبنان، أسفرت عن سقوط مئات القتلى وتوسيع نطاق العنف في المنطقة.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه مضيق هرمز اضطرابًا حادًا، بعد فرض إيران قيودًا واسعة على حركة الملاحة، ما انعكس على أسعار النفط وأثار مخاوف دولية بشأن أمن الطاقة وسلاسل الإمداد.

ودعت بكين جميع الأطراف إلى التوجه نحو الحوار، مشددة على ضرورة العمل المشترك لخفض التوتر ومنع تفاقم عدم الاستقرار، لما له من تأثيرات مباشرة على الاقتصاد العالمي.

في المقابل، صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته، ملوّحًا بمواصلة الضربات العسكرية ضد إيران، دون تقديم تفاصيل حول مسار تفاوضي لوقف إطلاق النار.