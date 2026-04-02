إعلان

قطر تحذر من استهداف البنية التحتية وتدعو لوقف التصعيد

كتب : وكالات

01:09 م 02/04/2026 تعديل في 01:41 م

قطر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن آل ثاني حذر من تداعيات استهداف البنية التحتية الحيوية في المنطقة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وأوضحت الوزارة أن رئيس الوزراء القطري تلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الألماني، جرى خلاله بحث التداعيات الخطيرة للتصعيد على المستويين الإقليمي والدولي.

وخلال الاتصال، شدد رئيس الوزراء القطري على ضرورة وقف ما وصفه بالاعتداءات الإيرانية على قطر ودول المنطقة، مؤكدًا أهمية تجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوتر.

كما حذر من مخاطر استهداف المنشآت الحيوية المرتبطة بالمياه والغذاء ومنشآت الطاقة، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على الأمن والاستقرار.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء القطري خلال اتصال مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، أهمية حل الخلافات عبر الوسائل السلمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطر إيران إيران وأمريكا حرب إيران الحرب على إيران الحرب على الخليج

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

