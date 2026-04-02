أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن آل ثاني حذر من تداعيات استهداف البنية التحتية الحيوية في المنطقة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وأوضحت الوزارة أن رئيس الوزراء القطري تلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الألماني، جرى خلاله بحث التداعيات الخطيرة للتصعيد على المستويين الإقليمي والدولي.

وخلال الاتصال، شدد رئيس الوزراء القطري على ضرورة وقف ما وصفه بالاعتداءات الإيرانية على قطر ودول المنطقة، مؤكدًا أهمية تجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوتر.

كما حذر من مخاطر استهداف المنشآت الحيوية المرتبطة بالمياه والغذاء ومنشآت الطاقة، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على الأمن والاستقرار.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء القطري خلال اتصال مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، أهمية حل الخلافات عبر الوسائل السلمية.