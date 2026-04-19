قبل مفاوضات محتملة مع أمريكا.. اتصال هاتفي بين رئيس وزراء باكستان والرئيس الإيراني

كتب : وكالات

09:19 م 19/04/2026

قبل انعقاد المفاوضات المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، قال رئيس وزراء باكستان شهباز شريف إنه أجرى مساء اليوم الأحد حوارًا وديًا وبنّاءً مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تناول خلاله تطورات الوضع الإقليمي.
وأضاف شريف، في بيان عبر منصة "إكس"، أنه أعرب عن تقديره لانخراط إيران، بما في ذلك إرسال وفد رفيع المستوى إلى إسلام آباد لإجراء محادثات وصفها بالتاريخية، إضافة إلى المباحثات الأخيرة مع المشير سيد عاصم منير في طهران.
وأكد رئيس الوزراء الباكستاني أنه شارك الرئيس الإيراني بعض الأفكار المستقاة من لقاءاته الأخيرة مع قادة المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا.
وأوضح شريف أنه أكد لبزشكيان أن باكستان، بدعم من الأصدقاء والشركاء، لا تزال ملتزمة بشكل كامل بدورها كوسيط نزيه وصادق من أجل تحقيق سلام دائم واستقرار إقليمي.

