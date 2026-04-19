تدعم الإخوان بالسودان.. السلطات الأمريكية تعتقل إيرانية بتهمة تهريب أسلحة لصالح طهران

كتب : عبدالله محمود

08:22 م 19/04/2026
أعلن المدعي العام الأمريكي بيل إسايلي، إلقاء القبض على شميم مافي، والبالغة من العمر 44 عامًا، من منطقة وودلاند هيلز، وذلك في مطار لوس أنجلوس الدولي ليلة أمس، بتهمة تهريب أسلحة لصالح الحكومة الإيرانية.
وأوضح إسايلي، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الأحد، أن السلطات الأمريكية وجهت إلى المتهمة تهمة انتهاك المادة 1705 من قانون الولايات المتحدة رقم 50، لدورها في التوسط ببيع طائرات مسيّرة وقنابل وصواعق تفجير، إلى جانب ملايين الطلقات النارية المصنعة في إيران والمباعة إلى جماعة الإخوان بالسودان.
وأشار المدعي العام الأمريكي، إلى أنه في حال إدانتها، قد تواجه مافي عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن الفيدرالي.
وأوضح المدعي العام الأمريكي، أن مافي مواطنة إيرانية حصلت على الإقامة الدائمة القانونية في الولايات المتحدة عام 2016.
وذكر المدعي العام الأمريكي، أنه من المقرر أن تمثل أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في وسط مدينة لوس أنجلوس بعد ظهر غدًا الاثنين، مع التأكيد على أنها تعد بريئة حتى تثبت إدانتها أمام المحكمة.

