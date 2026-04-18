الحرس الثوري يحذر السفن من الاقتراب: "لا نكترث بتصريحات ترامب"

كتب : محمد جعفر

08:51 م 18/04/2026 تعديل في 09:39 م

صورة نشرتها القيادة الأمريكية﻿ لدورية بالقرب من مض

أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري إغلاق مضيق هرمز اعتباراً من مساء اليوم السبت، إلى حين رفع ما وصفته بـ"الحصار البحري" بشكل كامل.

إغلاق المضيق حتى رفع الحصار

وذكرت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن العلاقات العامة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري قالت في بيان إن عددًا من السفن عبرت مضيق هرمز يوم أمس تحت إدارة وتنسيق البحرية، وذلك بعد إعلان السماح بمرور السفن غير العسكرية عبر ما يُعرف بممر لارك".

وأضاف البيان أنه "في أعقاب انتهاك الالتزام بشروط وقف إطلاق النار، لم تقم الولايات المتحدة برفع الحصار البحري المفروض على السفن والموانئ، وعليه تقرر إغلاق مضيق هرمز اعتباراً من مساء اليوم وحتى رفع الحصار بالكامل".

وحذّر البيان من أن جميع السفن يُمنع عليها مغادرة مراسيها في الخليج الفارسي وبحر عُمان، مشيراً إلى أن أي اقتراب من مضيق هرمز سيُعتبر تعاوناً مع العدو وسيتم استهداف السفن المخالفة.

تصريحات ترامب "لا نكترث لها"

كما دعت القوات البحرية جميع ملاك السفن إلى متابعة الأخبار حصراً عبر القنوات الرسمية التابعة لها، والتواصل عبر القناة (16)، مؤكدة أن تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن مضيق هرمز والخليج الفارسي "لا تحمل أي اعتبار".

"جريزمان يقود الهجوم".. تشكيل أتليتكو مدريد لمواجهة ريال سوسيداد في نهائي
"جريزمان يقود الهجوم".. تشكيل أتليتكو مدريد لمواجهة ريال سوسيداد في نهائي
بعد ثبوت اضطرابه النفسي.. حفظ التحقيقات في قضية "مذبحة كرموز" بالإسكندرية
بعد ثبوت اضطرابه النفسي.. حفظ التحقيقات في قضية "مذبحة كرموز" بالإسكندرية
د. محمود محيي الدين: حكومة مدبولي أنجزت.. وهذا نقدي لها
د. محمود محيي الدين: حكومة مدبولي أنجزت.. وهذا نقدي لها
5 عادات خاطئة ترفع مقاومة الأنسولين في الجسم صباحا
5 عادات خاطئة ترفع مقاومة الأنسولين في الجسم صباحا
ضبابية قرار واشنطن وطهران تهز الاقتصاد العالمي بين القلق والتعافي
ضبابية قرار واشنطن وطهران تهز الاقتصاد العالمي بين القلق والتعافي

أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)
أزمة طعام على متن السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط.. ماذا يحدث؟
رصاصة أسفل طاولة مفاوضات إيران وأمريكا.. من يطلقها في إسلام آباد؟