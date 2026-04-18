إعلان

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف خلية لـ"حزب الله" جنوب لبنان

كتب : وكالات

06:48 م 18/04/2026

طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات في جنوب لبنان، أمس الجمعة، استهدفت عناصر من حزب الله، زعم أنهم انتهكوا تفاهمات وقف إطلاق النار، وذلك في أول عمليات من هذا النوع منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس الجمعة وفق ما ذكر جيش الاحتلال.

وأوضح الجيش، في بيان له، أن قواته العاملة جنوب "الخط الأصفر" رصدت عناصر اقتربوا من مواقعها من شمال الخط، معتبراً أن ذلك "شكل تهديداً مباشراً".

وأضاف أن سلاح الجو والقوات البرية نفذا غارات على عدة مناطق بجنوب لبنان بهدف "إزالة التهديد"، مشيراً إلى أن "الخط الأصفر" يمثل خط انتشار القوات مع بدء سريان وقف إطلاق النار.

كما أعلن الجيش تنفيذه قصفاً مدفعياً لدعم القوات البرية، زاعمًا "تدمير بنية تحتية" رداً على ما وصفه بالتهديدات، ومشدداً على أنه يتحرك "وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية"، مع احتفاظه بحق اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس وضمان أمن قواته والمدنيين الإسرائيليين.

وأكد البيان أن العمليات ستتواصل "لتطهير المنطقة" من بنية حزب الله وعناصره وأي تهديدات أخرى.

ويمتد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة، لمدة عشرة أيام، ومن جهته، أكد حزب الله أن أي هدنة يجب أن تكون شاملة على كامل الأراضي اللبنانية، وألا تتيح لإسرائيل حرية الحركة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جيش الاحتلال الجيش الإسرائيلي هدنة لبنان الخط الأصفر جنوب لبنان غارات إسرائيلية على حزب الله وقف إطلاق النار في لبنان جنوب لبنان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

