منذ بدء الحصار البحري.. أمريكا تعلن إعادة 23 سفينة قرب مضيق هرمز

كتب : وكالات

02:10 م 18/04/2026

مضيق هرمز

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أنها أجبرت 23 سفينة على العودة أدراجها قرب مضيق هرمز منذ فرض ما وصفته بحصار بحري على الموانئ الإيرانية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في منشور على منصة إكس: إن القوات الأمريكية لا تزال تواصل تنفيذ الحصار الذي بدأ في 13 أبريل.

وفي المقابل، قالت إيران إنها أغلقت مضيق هرمز مجددًا ردًا على استمرار هذا الحصار.

إغلاق مضيق هرمز

أفادت مصادر في قطاع الملاحة لوكالة رويترز، بأن بعض السفن التجارية تلقت رسالة لاسلكية من البحرية الإيرانية تفيد بإغلاق مضيق هرمز مجددًا.

وأضافت المصادر، أن البحرية الإيرانية أبلغت ناقلات النفط بأنه لا يُسمح لأي سفن بالمرور عبر المضيق.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير بأن ناقلة نفط تعرضت لإطلاق نار في المضيق من قِبل زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني.

