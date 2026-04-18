أعلنت وزارة العمل، توفر 9 فرص عمل جديدة للشباب الراغب في العمل بدولة الأردن الشقيقة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة بالخارج وتأهيل العمالة المصرية لسوق العمل الدولي بالتنسيق مع الجهات المعنية.

تفاصيل المهن المطلوبة والرواتب

تتوزع فرص العمل المتاحة على ثلاثة قطاعات رئيسية وفقاً للآتي:

فني منشار حجر (عدد 2 فرصة):

الجهة: مكتب حماده محمد حسن جاهين.

الراتب: يتراوح بين 290 و320 دينارًا أردنيًا.

الشروط: خبرة في تشغيل صيانة وإصلاح ماكينات قطع وتشكيل الأحجار (الرخام والجرانيت)، والسن من 18 إلى 35 سنة.

عامل باطون/ خرسانة (عدد 2 فرصة):

الجهة: محمد عبد القيسي وشريكه.

الراتب: يبدأ من 290 دينارًا أردنيًا.

الشروط: السن يتراوح ما بين 18 و 60 سنة.

عمال زراعة ورعاية نخيل (عدد 5 فرص):

الجهة: شركة الريشة للاستثمارات الزراعية.

الراتب: 290 دينارًا أردنيًا.

الشروط: أن يكون المتقدم من العمال الزراعيين ذوي الخبرة في قطاع "النخيل المجهول" تحديداً، والسن من 18 إلى 35 سنة.

دعت وزارة العمل الشباب الراغبين في التقديم على هذه الفرص والذين تنطبق عليهم الشروط المذكورة، إلى سرعة التقديم عبر الرابط الإلكتروني الرسمي المخصص لذلك، من هنا.

https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index

وأكدت الوزارة، أن التقديم يتم بشكل إلكتروني ومباشر، مهيبة بالمواطنين تحري الدقة والتعامل فقط من خلال القنوات الرسمية للوزارة لضمان حقوقهم وحمايتهم من أي عمليات تلاعب.



اقرأ أيضًا:

