استثناء خاص لـ"إم بي سي" لبث نهائي كأس ملك إسبانيا مجانًا - تفاصيل

كتب : محمد أبو بكر

12:23 م 18/04/2026

المهندس خالد عبد العزيز

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، الموافقة على منح قنوات MBC استثناءً خاصًا يسمح بمد فترة بث البرامج الرياضية، من أجل إذاعة مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا بين أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد، والمقرر إقامتها مساء اليوم في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، في بث مباشر ومجاني للمشاهدين.

وأوضح المجلس، في بيان اليوم، أن القرار يأتي نظرًا للطبيعة الجماهيرية الكبيرة للمباراة، واحتمال امتدادها إلى أشواط إضافية أو اللجوء إلى ركلات الترجيح، وهو ما يتطلب مرونة في البث لضمان نقل الحدث كاملًا دون انقطاع.

وأكد "الأعلى للإعلام"، أن هذا الاستثناء جاء بعد تنسيق وتواصل مباشر من جانب مجموعة قنوات MBC، المالكة لحقوق إذاعة المباراة، حيث تم التقدم بطلب رسمي للموافقة على البث وفقًا لضوابط التنظيم الإعلامي المعمول بها.

وأشار المجلس إلى أنه تمت دراسة الطلب في ضوء القواعد المنظمة للبث الرياضي، مع مراعاة أهمية الحدث الكروي وكونه من المباريات ذات المتابعة الجماهيرية الواسعة على مستوى العالم.

وأضاف أن الموافقة تهدف إلى إتاحة مشاهدة اللقاء بشكل مجاني للجمهور المصري والعربي، بما يضمن تغطية إعلامية مناسبة لنهائي البطولة.

وأكد المجلس استمرار التعاون مع مختلف القنوات والجهات الإعلامية، بما يحقق التوازن بين تنظيم البث الإعلامي وإتاحة المحتوى الرياضي المهم للجمهور.

المجلس الأعلى للإعلام ريال سوسيداد أتلتيكو مدريد نهائي كأس ملك إسبانيا

