إسرائيل تشن غارات على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه نفذ ضربات جوية وبرية في جنوب لبنان، وذلك بعد رصد عدة حوادث زعم أنها تمثل "انتهاكات لتفاهم وقف إطلاق النار" من خلال اقتراب عناصر من مناطق قريبة من مواقع تمركز القوات الإسرائيلية.

وأضاف جيش الاحتلال في بيان له، أنه أشار للمرة الأولى إلى ما وصفه بـ"الخط الأصفر"،مدعيا أن مسلحين حاولوا الاقتراب منه من الجهة الشمالية.

اتفاق وقف إطلاق النار

ولا يتضمن اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، أي إشارة إلى "خط أصفر".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس، إنه وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، تحتفظ إسرائيل بحق الدفاع عن نفسها في أي وقت، ضد الهجمات المخططة أو الوشيكة أو الجارية".

وفي المقابل، قال المسؤول في حزب الله، محمود قماطي، لقناة "الجديد" اللبنانية يوم السبت، إن الحزب لن يتسامح مع أي ضربات إسرائيلية مماثلة لما حدث بعد هدنة نوفمبر 2024، عندما واصلت إسرائيل تنفيذ ضربات جوية شبه يومية.

وأضاف: "هذه المرة لن نلتزم بسياسة الصبر الاستراتيجي".