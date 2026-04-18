اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع المُهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمُجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء خالد عبدالله رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن المهندسة راندة المنشاوي استعرضت تطورات محاور عمل وخطة عمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بما في ذلك التوسع في برامج الاسكان، والموقف التنفيذي للعديد من المشروعات التي تقوم بها الوزارة في المحافظات المختلفة، وتطورات مشروعات المُبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، وتطورات برنامج وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط لإنشاء حوالي 220 ألف وحدة، وبرنامج الإسكان الفاخر لإنشاء حوالي 130 ألف وحدة.

المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

أشارت الوزيرة، في هذا الصدد، إلى أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من برنامج مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات إسكان لمحدودي الدخل التي سوف تشمل إنشاء 17 ألف وحدة في 8 مدن جديدة.

وذكر المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهِد أيضًا مُتابعة الرئيس لتطورات تنفيذ مشروع "حياة كريمة"، حيث أكد ضرورة الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع خلال العام الجاري، موجهًا بضرورة إيلاء الأولوية في المرحلة الثانية لإنشاء محطات الصرف الصحي.

مشروع التجلي الأعظم وحديقة الفسطاط

تناول الاجتماع كذلك تطورات تنفيذ مشروع التجلي الأعظم وحديقة الفسطاط، وكذا المشروعات التي تقوم بها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر، والمشروعات الجارية لتنمية منطقة الساحل الشمالي، وخطط التسليم بتلك المشروعات، وبالأخص مشروع منطقة مارينا 8، وخطة تطوير مركز مارينا، والأعمال البحرية بالشاطئ وبوغاز المنطقة 24، وتطورات إقامة وتشغيل مدينة العلمين الجديدة، بما في ذلك الموقف التنفيذي للأبراج الشاطئية، وخطة تسليمها، وأعمال تنفيذ الحي اللاتيني.

بالإضافة إلى سير العمل بمركز المؤتمرات والمعارض الدولي بالمدينة التراثية، حيث يُمثل منصة مُتكاملة لاستضافة المؤتمرات والفعاليات الدولية والمعارض الكبرى، بما يدعم مكانة مدينة العلمين الجديدة كمركز إقليمي للفعاليات الاقتصادية والثقافية والسياحية.

المركز الثقافي بمجمع السينمات بالمدينة التراثية

كما استعرضت الوزيرة، مُقترح تنفيذ المركز الثقافي بمجمع السينمات بالمدينة التراثية، والمباني المستهدفة بالتشغيل بالمدينة التراثية.

شقق الإيجار وموقف وحدات الإيجار القديم

أشار المُتحدث الرسمي إلى أن وزيرة الإسكان، عرضت الموقف التنفيذي لبرنامج وحدات الإيجار بواقع 10 آلاف وحدة كمرحلة أولى، حيث استعرضت تطورات موضوع السكن البديل ارتباطًا بقانون الإيجار القديم، والجهود المبذولة لتشجيع الإيجار الجديد والإيجار التمليكي.

كما استعرضت الوزيرة تطورات مشروع التجلي الأعظم في مدينة سانت كاترين، ونسب التنفيذ الفعلية لمكوناته المختلفة.

وأكد الرئيس، ضرورة وضع جداول زمنية مُحددة لإنهاء المشروعات الجاري تنفيذها وتذليل أي عقبات أمام الاستثمارات المستهدفة في قطاعات الإسكان والمرافق ومياه الشرب.

كما أكد الرئيس أهمية المُتابعة المستمرة والدقيقة لمعدلات التنفيذ لتلك المشروعات من خلال تكثيف الجولات الميدانية لضمان خروج تلك المشروعات بأعلى مستوى من الجودة، وبما يعكس حجم التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، ويُحقق بيئة حضارية متكاملة تلبي احتياجات السكان والزائرين.

بسنت مش السبب.. نهاد أبو القمصان تكشف سر تدخل السيسي في قانون الأحوال الشخصية



