متهما حزب الله.. ماكرون يعلن مقتل جندي فرنسي في هجوم بجنوب لبنان

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقتل جندي فرنسي في هجوم بجنوب لبنان، متهمًا "حزب الله" بالمسؤولية عن قتله.

وكتب ماكرون في ‌منشور ‌على موقع ‌إكس أن ‌ثلاثة جنود آخرين أصيبوا بجروح وتم إجلاؤهم، وحث ‌الحكومة اللبنانية على اتخاذ ⁠إجراءات ضد المسؤولين ⁠عن الهجوم.ومن جانبه، تعهد الرئيس اللبناني جوزيف عون بملاحقة المسؤولين عن استهداف القوة الفرنسية.

وأعلنت قوات حفظ السلام "اليونيفيل" في لبنان، عن تعرض دورية كانت تقوم بإزالة ذخائر غير منفجرة لإطلاق نار في بلدة الغندورية جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 3 آخرين.

ومن جانبها، قالت وزيرة الجيوش الفرنسية: إن الجندي الفرنسي الذي تم الإعلان عن قتله، قُتل بإطلاق نار مباشر في "كمين" بجنوب لبنان.