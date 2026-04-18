إعلان

متهما حزب الله.. ماكرون يعلن مقتل جندي فرنسي في هجوم بجنوب لبنان

كتب : وكالات

02:33 م 18/04/2026 تعديل في 02:51 م

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقتل جندي فرنسي في هجوم بجنوب لبنان، متهمًا "حزب الله" بالمسؤولية عن قتله.

وكتب ماكرون في ‌منشور ‌على موقع ‌إكس أن ‌ثلاثة جنود آخرين أصيبوا بجروح وتم إجلاؤهم، وحث ‌الحكومة اللبنانية على اتخاذ ⁠إجراءات ضد المسؤولين ⁠عن الهجوم.ومن جانبه، تعهد الرئيس اللبناني جوزيف عون بملاحقة المسؤولين عن استهداف القوة الفرنسية.

مقتل جندي فرنسي

وأعلنت قوات حفظ السلام "اليونيفيل" في لبنان، عن تعرض دورية كانت تقوم بإزالة ذخائر غير منفجرة لإطلاق نار في بلدة الغندورية جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 3 آخرين.

ومن جانبها، قالت وزيرة الجيوش الفرنسية: إن الجندي الفرنسي الذي تم الإعلان عن قتله، قُتل بإطلاق نار مباشر في "كمين" بجنوب لبنان.

حرب لبنان حزب الله قوات اليونيفيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصراوى TV

رياضة محلية

أخبار مصر

أخبار مصر

أخبار مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل| رصاصة أسفل طاولة مفاوضات إيران وأمريكا.. من يطلقها في إسلام آباد؟