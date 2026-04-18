إيران ترد على تصريحات ترامب بشأن تسليم اليورانيوم المخصب

رفض نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ملف اليورانيوم، كما وجّه تحذيرًا بشأن مستقبل المحادثات بين البلدين.

وقال خطيب زاده، في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس في مدينة أنطاليا التركية، إن إيران غير مستعدة لجولة جديدة من المحادثات المباشرة مع الولايات المتحدة، لأن الأمريكيين "لم يتخلوا عن موقفهم المتشدد".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستدخل إيران و"تستعيد كل الغبار النووي"، في إشارة إلى نحو 970 رطلاً (440 كيلوجرامًا) من اليورانيوم المخصب، يُعتقد أنه مدفون تحت مواقع نووية تضررت بشدة جراء ضربات عسكرية أمريكية العام الماضي.