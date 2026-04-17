ترامب: في عهد بايدن "النعسان" كانت أمريكا ميتة ويضحك عليها الجميع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة الأمريكية، في عهد الرئيس الأبيض جو بايدن كانت ميتة ويضحك عليها الجميع.

وكتب دونالد ترامب على تروث سوشيال الجمعة: "الولايات المتحدة الأمريكية هي أكثر دولة سخونة في العالم الآن"

وتابع ترامب: "منذ وقت قصير فقط، في عهد جو بايدن النعسان، كانت ميتة، ويضحك عليها في جميع أنحاء العالم!!! لكن ليس بعد الآن - لا أحد يضحك".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاقاً مع إيران قادم، مدعياً يوم الخميس أن "النصر سيكون قريباً جداً".