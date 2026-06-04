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باكستان تدعو لـ"ضبط النفس" بعد الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت

كتب : مصطفى الشاعر

11:53 ص 04/06/2026

باكستان وإيران

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دعت وزارة الخارجية الباكستانية، لـ"ضبط النفس" إلى أقصى درجة، في أعقاب الهجمات الإيرانية التي استهدفت كلا من البحرين والكويت، محذّرة من تداعيات استمرار التصعيد في المنطقة.

باكستان تدعو لوقف التصعيد

أعربت الخارجية الباكستانية، في بيان رسمي صدر اليوم الخميس، عن أملها في التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، في ظل التوترات العسكرية الأخيرة التي تشهدها المنطقة، مؤكدة أهمية تجنب أي خطوات من شأنها توسيع دائرة المواجهة.

تحذير من تعثر المسار الدبلوماسي

حذّرت الوزارة، من أن استمرار التصعيد العسكري من شأنه أن يُعرقل أي جهود للتوصل إلى اتفاق سياسي، مشيرة إلى أن مساحة الحوار والدبلوماسية باتت "أكثر ضيقا" بين الأطراف المتنازعة.

إسلام آباد تواصل جهود الوساطة

شددت باكستان، بحسب البيان، على أنها لا تزال تتحرك بروح من التفاؤل رغم التطورات الأخيرة، مؤكدة استمرار جهودها الدبلوماسية الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية والعمل على إنهاء الحرب.

ويأتي البيان الباكستاني في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من التصعيد المتسارع، وسط تحذيرات دولية من تداعيات استمرار العمليات العسكرية بين إيران وأمريكا وإسرائيل، بحسب تقارير وسائل إعلام دولية.

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