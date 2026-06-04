قاد الدولار سعر الريال السعودي للانخفاض مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 4-6-2026، مقارنة بمستواه أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

كان سعر الدولار واصل الانخفاض مقابل الجنيه خلال الأسبوع الحالي ليهبط دون مستوى الـ 52 جنيها للشراء والبيع، حيث يعد الدولار المؤثر الرئيسي على باقي العملات الأخرى باعتباره الأكثر وزنا.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.76 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و13.82 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

بنك مصر: 13.76 جنيه للشراء، و13.82 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.76 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و13.82 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

بنك الإسكندرية: 13.73 جنيه للشراء، و13.82 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.79 جنيه للشراء، و13.83 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.