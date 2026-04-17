قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل لم تصل إلى طريق مسدود، لكنها تواجه صعوبات كبيرة، بسبب ما وصفه بإصرار إسرائيل على البقاء داخل الأراضي السورية.

وفي مقابلة مع وكالة الأناضول التركية الرسمية، أكد الشرع أن سوريا جادة في التوصل إلى اتفاق أمني يحافظ على الاستقرار الإقليمي.

وأضاف: المفاوضات لم تصل إلى طريق مسدود، لكنها تتقدم بصعوبة كبيرة بسبب إصرار إسرائيل على الحفاظ على وجودها على الأراضي السورية.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية توغلت في المنطقة العازلة التي تشرف عليها الأمم المتحدة في هضبة الجولان المحتلة بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، ونفذت عمليات توغل أعمق في جنوب سوريا، مضيفًا أن إسرائيل قالت سابقًا إن تحركاتها تهدف لحماية أمن حدودها.