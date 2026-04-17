"طائرات مسيّرة ومواد خطرة".. أنباء عن حادث أمني قرب السفارة الإسرائيلية في لندن

كتب : وكالات

01:32 م 17/04/2026

طائرة مسيرة - ارشيفية

قالت الشرطة البريطانية، إنها تحقق في حادث أمني بالقرب من السفارة الإسرائيلية في لندن، بعد عثور عناصرها على عدد من الأغراض المتروكة في المنطقة.


وذكرت في بيان، أن وحدة مكافحة الإرهاب في لندن على علم بمقطع فيديو تم تداوله عبر الإنترنت خلال الليل، تدّعي فيه مجموعة أنها استهدفت السفارة بطائرات مسيّرة تحمل مواد خطرة.


وأكدت الشرطة، أن السفارة لم تتعرض لأي هجوم، وأن تحقيقات عاجلة جارية.


أضاف بيان الشرطة البريطانية: "لا نعتقد في هذه المرحلة أن هناك خطرًا متزايدًا على السلامة العامة".

طائرات مسيّرة السفارة الإسرائيلية في لندن الشرطة البريطانية الإرهاب

