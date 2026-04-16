سي إن إن: مساعد ويتكوف التقى كبير مفاوضي حماس بالقاهرة

كتب : عبدالله محمود

10:08 م 16/04/2026

أرييه لايتستون مساعد المبعوث الأمريكي

قالت شبكة سي إن إن، الأمريكية، إن أرييه لايتستون مساعد المبعوث الأمريكي الخاص بالشرق الأوسط، التقى بخليل الحية، كبير مفاوضي حركة المقاومة الإسلامية حماس.

ووفقًا لـ"سي إن إن"، فإن الحية شدد خلال اللقاء الذي جمعه مع لايتستون في القاهرة الثلاثاء الماضي، على ضرورة أن تنهي إسرائيل غاراتها على قطاع غزة وتضمن دخول المزيد من المساعدات الإنسانية.

محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وحماس لأول مرة

وأفادت الشبكة الأمريكية، نقلًا عن مصدرين من حماس، بأن الولايات المتحدة وحماس عقدتا محادثات مباشرة لأول مرة منذ دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في أكتوبر 2025.

خطة ترامب السلام

وبحسب ما نقلته سي إن إن، فقد جدد خليل الحية خلال اللقاء تأكيده على ضرورة الحصول على ضمانات بأن إسرائيل ستنفذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل.

وأشار الحية إلى أنه من أجل الانتقال إلى المرحلة التالية من خطة السلام التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لغزة، يجب على إسرائيل وقف ضرباتها في القطاع وضمان تدفق المزيد من المساعدات الإنسانية.

لقاء لايتستون مع نتنياهو

كما نقلت الشبكة عن مصدر أمريكي ودبلوماسي مطلع، أن لايتستون التقى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل أيام من محادثات القاهرة، حيث حصل على التزام إسرائيلي بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق بالكامل، في حين ذكر أحد المصدرين أن هذا الالتزام كان مشروطًا بنزع سلاح حماس.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر في حماس لشبكة سي إن إن، أن نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لمجلس السلام التابع لإدارة ترامب، شارك في اجتماع القاهرة.

