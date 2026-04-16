إعلان

بعد إعلان وقف إطلاق النار.. رئيس وزراء لبنان يشكر مصر على جهودها لدعم سيادة بلاده وحماية مقدرات شعبه

كتب : أسماء البتاكوشي

07:51 م 16/04/2026 تعديل في 07:51 م

نواف سلام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ورئيس الوزراء اللبناني

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصال هاتفي اليوم الخميس مع نواف سلام رئيس مجلس وزراء لبنان، وذلك فى أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي التوصل لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 10 أيام.

وبحسب بيان وزارة الخارجية المصرية، قدم رئيس مجلس الوزراء اللبنانى الشكر والتقدير نيابة عن الحكومة والشعب اللبناني للقيادة المصرية على الجهود التى تبذلها مصر للحفاظ على سيادة لبنان ومقدرات الشعب اللبناني، وصولاً لإعلان الرئيس ترامب التوصل لوقف إطلاق للنار في لبنان لمدة 10 أيام.

ثوابت الموقف المصري الداعم للبنان

ومن جانبه، أكد الوزير عبد العاطي على ثوابت الموقف المصرى الداعمة لاحترام سيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، معرباً عن التقدير لإعلان الولايات المتحدة عن التوصل لوقف إطلاق النار، بما يسهم فى تحقيق التهدئة ودعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصر حرب لبنان وقف إطلاق النار لبنان وإسرائيل

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

