بعد إعلان وقف إطلاق النار.. رئيس وزراء لبنان يشكر مصر على جهودها لدعم سيادة بلاده وحماية مقدرات شعبه

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصال هاتفي اليوم الخميس مع نواف سلام رئيس مجلس وزراء لبنان، وذلك فى أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي التوصل لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 10 أيام.

وبحسب بيان وزارة الخارجية المصرية، قدم رئيس مجلس الوزراء اللبنانى الشكر والتقدير نيابة عن الحكومة والشعب اللبناني للقيادة المصرية على الجهود التى تبذلها مصر للحفاظ على سيادة لبنان ومقدرات الشعب اللبناني، وصولاً لإعلان الرئيس ترامب التوصل لوقف إطلاق للنار في لبنان لمدة 10 أيام.

ثوابت الموقف المصري الداعم للبنان

ومن جانبه، أكد الوزير عبد العاطي على ثوابت الموقف المصرى الداعمة لاحترام سيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، معرباً عن التقدير لإعلان الولايات المتحدة عن التوصل لوقف إطلاق النار، بما يسهم فى تحقيق التهدئة ودعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.