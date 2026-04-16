روسيا تنضم إلى المحادثات بشأن الملاحة في مضيق هرمز

قالت روسيا إنها انضمت إلى محادثات بشأن الملاحة في مضيق هرمز، بحسب ما ذكره نائب وزير خارجية البلاد.

وفي حديثه لصحيفة روسية، قال نائب وزير الخارجية ألكسندر أليموف إن مشروع قرار مشترك مع الصين قد قُدم إلى الأمم المتحدة.

وقال أليموف: "مشروعنا المشترك مع الصين موجود على طاولة المفاوضات في الأمم المتحدة، وقد تم تقديمه رسميًا"، مضيفًا أن روسيا تتابع المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة.

وأضاف: "لقد عُقدت جولة واحدة بالفعل"، وقال: "نأمل ألا تنتهي المفاوضات وأن تستمر".