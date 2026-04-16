بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، مستجدات الأوضاع الإقليمية المتسارعة وسبل تحقيق التهدئة في منطقة الشرق الأوسط.



شهد الاتصال تبادلا للرؤى والتقديرات حول مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.



وشدد الوزيران، على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية للدفع نحو سرعة استئناف هذه المفاوضات، كخطوة أساسية لخفض التصعيد الحالي وإنهاء حالة الحرب التي تهدد استقرار المنطقة.



واتفق الجانبان على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق خلال هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدين على خطورة التداعيات الراهنة على السلم والأمن الإقليميين.



وأوضح الوزيران، أن الهدف من هذا التحرك هو الوصول إلى حالة التهدئة المنشودة وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق نحو صراعات أوسع.