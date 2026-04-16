وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي مسار المفاوضات بين أمريكا وإيران

كتب : أسماء البتاكوشي

02:55 م 16/04/2026

بدر عبد العاطي

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، مستجدات الأوضاع الإقليمية المتسارعة وسبل تحقيق التهدئة في منطقة الشرق الأوسط.


شهد الاتصال تبادلا للرؤى والتقديرات حول مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.


وشدد الوزيران، على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية للدفع نحو سرعة استئناف هذه المفاوضات، كخطوة أساسية لخفض التصعيد الحالي وإنهاء حالة الحرب التي تهدد استقرار المنطقة.


واتفق الجانبان على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق خلال هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدين على خطورة التداعيات الراهنة على السلم والأمن الإقليميين.


وأوضح الوزيران، أن الهدف من هذا التحرك هو الوصول إلى حالة التهدئة المنشودة وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق نحو صراعات أوسع.

فيديو قد يعجبك



"هربت من أهلها واحتكرها فريد الأطرش".. معلومات عن الفنانة الراحلة ليلى
تفوق البيض في البروتين.. 5 أطعمة تدعم بناء العضلات
سيناريوهان.. هل يواصل الدولار الهبوط مقابل الجنيه؟
تقلبات جوية مفاجئة بجنوب سيناء.. أمطار في النبي صالح وسيول في وادي الفرنجة
"طاقتهم حلوة" أبراج ينجذب لها الحظ السعيد.. هل انت سعيد الحظ؟
اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين