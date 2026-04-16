نتائج إيجابية لفحوصات المخدرات لبوراك دينيز وسيرا بيرينتش تثير الجدل

كتب : نوران أسامة

03:18 م 16/04/2026

بوراك دينيز

في إطار التحقيقات التي تجريها السلطات التركية، وتنفيذ عدد من العمليات الأمنية التي تستهدف بعض النجوم، على خلفية اتهامات بحيازة مواد مخدرة، كشفت تقارير عن نتائج فحوصات لعدد من الفنانين.

إيجابية تحليل المخدرات

وأظهرت النتائج إيجابية الفحوصات لكل من بوراك دينيز، وإنيس غولر، وسيرا بيرينتش، لاحتوائها على مواد مثل الحشيش والكوكايين، بينما تم العثور على مادة الحشيش بحوزة أوتكو أونسال.

تعليق سينام أونسال على الأزمة

وفي وقت سابق، علّقت الفنانة سينام أونسال على ما تردد بشأن ارتباط اسمها بالقضية، وذلك عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابها على "إنستجرام".

وكتبت: "بسبب التصوير في مدينة ماردين، تم تداول خبر عني في الآونة الأخيرة، أنا حزينة جدًا لأنه تم فهم اسمي بشكل خاطئ وربطه بموضوع كهذا".

وأضافت: "لكنني أعلم أن الحقيقة واحدة، وأحترم العملية التي ستجريها الجهات المختصة، وإذا كان هناك أي أمر يقع على عاتقي، فسأكون في إسطنبول في أقرب وقت".

