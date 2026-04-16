رغم إعلان ترامب.. الرئيس اللبناني يرفض التحدث مع نتنياهو

كتب : وكالات

02:53 م 16/04/2026

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إنه رفض التحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب ما أفاد به مسؤول لبناني لشبكة سي إن إن، وذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي إن الزعيمين كان من المقرر أن يجريا محادثات تاريخية.

وقال المسؤول لشبكة سي إن إن الأمريكية: "أبلغنا الولايات المتحدة أننا غير مستعدين لاتخاذ هذه الخطوة".

وأضاف، أن المسؤولين في لبنان أبلغوا إسرائيل والولايات المتحدة بأنهم لن يدخلوا في مزيد من المفاوضات حتى يتم التوصل إلى وقف إطلاق نار بين لبنان وحزب الله.

وكان مسؤولون إسرائيليون قد قالوا في وقت سابق يوم الخميس إن نتنياهو وعون كان من المقرر أن يتحدثا، وذلك بعد أن عقدت إسرائيل ولبنان أول محادثات مباشرة بينهما منذ أكثر من أربعة عقود في واشنطن هذا الأسبوع.

كما قال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن قادة إسرائيل ولبنان سيتحدثون، دون تقديم تفاصيل حول كيفية أو مكان إجراء الاتصال.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



باريس أحدثها.. شائعة زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز تضعها في
زووم

باريس أحدثها.. شائعة زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز تضعها في
"طاقتهم حلوة" أبراج ينجذب لها الحظ السعيد.. هل انت سعيد الحظ؟
علاقات

"طاقتهم حلوة" أبراج ينجذب لها الحظ السعيد.. هل انت سعيد الحظ؟
سيناريوهان.. هل يواصل الدولار الهبوط مقابل الجنيه؟
أخبار البنوك

سيناريوهان.. هل يواصل الدولار الهبوط مقابل الجنيه؟
التحقيقات تكشف مفاجأة في واقعة خطف رضيعة الحسين الجامعي
حوادث وقضايا

التحقيقات تكشف مفاجأة في واقعة خطف رضيعة الحسين الجامعي

قطع الكهرباء في عدد من المناطق بالمنوفية 3 ساعات
أخبار المحافظات

قطع الكهرباء في عدد من المناطق بالمنوفية 3 ساعات

اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين