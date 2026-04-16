رغم إعلان ترامب.. الرئيس اللبناني يرفض التحدث مع نتنياهو

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إنه رفض التحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب ما أفاد به مسؤول لبناني لشبكة سي إن إن، وذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي إن الزعيمين كان من المقرر أن يجريا محادثات تاريخية.

وقال المسؤول لشبكة سي إن إن الأمريكية: "أبلغنا الولايات المتحدة أننا غير مستعدين لاتخاذ هذه الخطوة".

التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار

وأضاف، أن المسؤولين في لبنان أبلغوا إسرائيل والولايات المتحدة بأنهم لن يدخلوا في مزيد من المفاوضات حتى يتم التوصل إلى وقف إطلاق نار بين لبنان وحزب الله.

وكان مسؤولون إسرائيليون قد قالوا في وقت سابق يوم الخميس إن نتنياهو وعون كان من المقرر أن يتحدثا، وذلك بعد أن عقدت إسرائيل ولبنان أول محادثات مباشرة بينهما منذ أكثر من أربعة عقود في واشنطن هذا الأسبوع.

كما قال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن قادة إسرائيل ولبنان سيتحدثون، دون تقديم تفاصيل حول كيفية أو مكان إجراء الاتصال.