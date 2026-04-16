وزير الحرب الأمريكي لـ "إيران": اختاروا بحكمة فالاتفاق في متناول أيديكم

كتب : مصطفى الشاعر

03:02 م 16/04/2026

بيت هيجسيث

أطلق وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، تحذيرا شديد اللهجة إلى القادة في إيران، مطالبا إياهم بضرورة "الاختيار بحكمة" بين قبول اتفاق متاح حاليا أو مواجهة استمرار الحصار الخانق والعمليات العسكرية الواسعة.


الحصار أو الدمار


أكد هيجسيث، خلال مؤتمر صحفي في البنتاجون، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستواصل حصار الموانئ الإيرانية بنجاح طالما تطلب الأمر ذلك. وحذّر قائلا: "إذا أساءت إيران الاختيار، فستواجه الحصار مضافا إليه القنابل التي ستسقط على البنية التحتية ومحطات الطاقة وقطاع الطاقة".


وأضاف الوزير الأمريكي، أن وزارة الخزانة تعمل بالتوازي على رفع الضغط الاقتصادي إلى مستوياته القصوى.


فرصة أخيرة لاتفاق متاح


وفي رسالة مباشرة، قال وزير الحرب: "أُصلي لكي تختاروا الاتفاق الذي بات في متناول أيديكم، من أجل مصلحة شعبكم ومصلحة العالم أجمع"، حيث تأتي هذه التصريحات لتضع القيادة الإيرانية أمام خيارات "محدودة" في ظل تصاعد لغة الوعيد الأمريكية.


جاهزية لاستئناف القتال


من جانبه، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، تصريحات هيجسيث، مشددا على أن القوات المشتركة الأمريكية لا تزال في "وضعية قتالية كاملة"، وهي على أتم الاستعداد لاستئناف العمليات القتالية الكبرى في أي لحظة فور انتهاء فترة الهدوء الحالية.


وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض، عن وجود "مؤشرات تفاؤل" بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدا في الوقت ذاته التزام الولايات المتحدة الصارم بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي كهدف استراتيجي لا تنازل عنه.

