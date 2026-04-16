هيجسيث: البحرية الأمريكية تفرض سيطرتها "الكاملة" على مضيق هرمز

كتب : مصطفى الشاعر

03:28 م 16/04/2026

وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث

أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، أن البحرية الأمريكية هي الطرف الذي يفرض سيطرته "الكاملة" على حركة الملاحة في مضيق هرمز، نافيا وجود أي سيطرة فعلية للجانب الإيراني على هذا الممر المائي الاستراتيجي.


قدرات حقيقية وسيطرة ميدانية


أوضح هيجسيث، خلال مؤتمر صحفي بالبنتاجون، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تتحكم في حركة الدخول والخروج من المضيق بفضل امتلاكها "أصول عسكرية وقدرات حقيقية" على الأرض.


وشدد وزير الحرب، على أن البحرية الأمريكية تُدير عمليات الحصار الحالي وتُنفذ مهامها بكفاءة عالية، مستخدمة في ذلك أقل من 10% فقط من إجمالي القوة البحرية للولايات المتحدة.


رسالة قوة


تأتي تصريحات وزير الحرب لتعزز الرواية الأمريكية حول القدرة على شل حركة الإمدادات الإيرانية والتحكم في الممرات الحيوية دون الحاجة لاستخدام كامل الثقل العسكري، مما يبعث برسالة واضحة حول حجم الاحتياطيات القتالية التي لا تزال واشنطن تحتفظ بها.


من جهة أخرى، كشف رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال دان كين، عن تفاصيل العمليات العسكرية الجارية لتنفيذ "الحصار البحري" على إيران، مؤكدا أن الإجراءات تشمل المياه الإقليمية الإيرانية والمياه الدولية على حد سواء.


وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض، عن وجود "مؤشرات تفاؤل" بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدا في الوقت ذاته التزام الولايات المتحدة الصارم بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي كهدف استراتيجي لا تنازل عنه.

