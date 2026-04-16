اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟

فقدت البحرية الأمريكية فقدت واحدة من أغلى طائراتها العسكرية فوق الخليج العربي الأسبوع الماضي، وفقا لشبكة سي إن إن.

وأظهر تقرير صادر عن قيادة سلامة البحرية أن طائرة مسيّرة من طراز MQ-4C Triton قد تحطمت في 9 أبريل، بينما لم يُعلن موقع الحادث لأسباب تتعلق بالأمن العملياتي.

وأظهر بحث أجرته شبكة سي إن إن الأمريكية، في بيانات موقع FlightRadar24 أن طائرة MQ-4C أقلعت من قاعدة سيجونيلا الجوية في إيطاليا ثم اختفت فوق الخليج العربي في 9 أبريل.

بيانات رحلة الطائرة

وكانت الطائرة تحلق فوق مضيق هرمز، لكنها بعد مغادرة المجال الجوي فوق المضيق انخفض ارتفاعها من 50 ألف قدم إلى 9 آلاف قدم، قبل أن ينقطع الاتصال بالرادار.

وتشير بيانات الرحلة إلى أن الطائرة كانت ترسل إشارة “7400” خلال رحلتها، ما يعني فقدان الاتصال مع مشغلها الأرضي، ثم أرسلت لاحقًا إشارة “7700” التي تشير إلى حالة طوارئ، وذلك بعد نحو 70 دقيقة أثناء هبوطها إلى 44 ألف قدم. واستمرت في إرسال إشارة الطوارئ حتى الساعة 10:12 صباحًا بتوقيت جرينتش، عندما اختفت من الرادار على ارتفاع 9,250 قدمًا.

ولا يمكن تحديد سبب فقدان الطائرة من بيانات التتبع، ولم تصدر البحرية سوى تأكيد بتحطم طائرة MQ-4C.

أهم طائرة مسيرة في العالم

وتصف شركة نورثروب غرومان المصنعة للطائرة "ترايتون" بأنها "أهم طائرة مسيّرة بحرية في العالم للاستطلاع والاستخبارات والمراقبة واستهداف الأهداف".

وتعمل بمحرك نفاث وبمدى يصل إلى 8,500 ميل، ويمكنها البقاء في الجو لأكثر من 24 ساعة.

وتُعد هذه الطائرة من أندر الطائرات في أسطول البحرية الأمريكية، إذ تقول الشركة المصنعة إنها أنتجت 20 طائرة فقط، كما أنها من الأغلى ثمنًا، حيث تبلغ تكلفة الواحدة نحو 240 مليون دولار، أي أكثر من ضعف سعر مقاتلة F-35C الشبحية.