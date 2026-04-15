إعلان

إيران تدرس جولة المفاوضات القادمة وتحذّر أمريكا من "زيادة المطالب"

كتب : مصطفى الشاعر

08:54 م 15/04/2026

إيران وأمريكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت مصادر مطلعة لوكالة "تسنيم"، عن كواليس الموقف الإيراني تجاه جولة المفاوضات "المرتقبة" مع الولايات المتحدة، وذلك عقب زيارة وفد باكستاني رفيع المستوى إلى العاصمة طهران.

تقييم جولة "عاصم منير" في طهران

وفي هذا الصدد، أفاد مصدر للوكالة، اليوم الأربعاء، بأن الجانب الإيراني بدأ بإجراء مراجعات وتقييمات شاملة لنتائج المباحثات التي أجراها الوفد الباكستاني برئاسة قائد الجيش، الجنرال عاصم منير، مع المسؤولين الإيرانيين.

وأوضح المصدر، أن القرار النهائي بشأن تحديد موعد الجولة القادمة من المفاوضات بين طهران وواشنطن سيُتخذ بناءً على "نتائج هذه التقييمات".

هدنة لبنان كـ "إشارة إيجابية"

أشار المصدر إلى أن إقرار وقف إطلاق النار في لبنان يُمثّل "إشارة إيجابية" تُعزز من توجه إيران نحو المضي قدما في جولة المفاوضات القادمة.

ومع ذلك، شددت طهران على ضرورة التزام الولايات المتحدة بـ "إطار منطقي" للمباحثات، محذّرة من أن "المطالب التوسعية" أو نقض العهود والالتزامات التي سبقت الهدنة قد يُعيق العملية التفاوضية برمتها.

الثوابت الإيرانية مقابل الرغبة الأمريكية

وفي حين تداولت وسائل إعلام أمريكية أنباء عن رغبة واشنطن في بدء "جولة جديدة" من المفاوضات، أكدت المصادر الإيرانية، أن طهران تشترط التزام الإدارة الأمريكية بمبادئ وأصول محددة لضمان جدية ومنطقية الحوار، وذلك قبل الإقدام على أي خطوة عملية في هذا المسار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

أخبار مصر

منع ظهور محمد فاروق واستدعاء هاني حتحوت.. قرارات جديدة لنقيب الإعلاميين
شئون عربية و دولية

شئون عربية و دولية

زووم

أخبار مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

