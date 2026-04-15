كشفت مصادر مطلعة لوكالة "تسنيم"، عن كواليس الموقف الإيراني تجاه جولة المفاوضات "المرتقبة" مع الولايات المتحدة، وذلك عقب زيارة وفد باكستاني رفيع المستوى إلى العاصمة طهران.

تقييم جولة "عاصم منير" في طهران

وفي هذا الصدد، أفاد مصدر للوكالة، اليوم الأربعاء، بأن الجانب الإيراني بدأ بإجراء مراجعات وتقييمات شاملة لنتائج المباحثات التي أجراها الوفد الباكستاني برئاسة قائد الجيش، الجنرال عاصم منير، مع المسؤولين الإيرانيين.

وأوضح المصدر، أن القرار النهائي بشأن تحديد موعد الجولة القادمة من المفاوضات بين طهران وواشنطن سيُتخذ بناءً على "نتائج هذه التقييمات".

هدنة لبنان كـ "إشارة إيجابية"

أشار المصدر إلى أن إقرار وقف إطلاق النار في لبنان يُمثّل "إشارة إيجابية" تُعزز من توجه إيران نحو المضي قدما في جولة المفاوضات القادمة.

ومع ذلك، شددت طهران على ضرورة التزام الولايات المتحدة بـ "إطار منطقي" للمباحثات، محذّرة من أن "المطالب التوسعية" أو نقض العهود والالتزامات التي سبقت الهدنة قد يُعيق العملية التفاوضية برمتها.

الثوابت الإيرانية مقابل الرغبة الأمريكية

وفي حين تداولت وسائل إعلام أمريكية أنباء عن رغبة واشنطن في بدء "جولة جديدة" من المفاوضات، أكدت المصادر الإيرانية، أن طهران تشترط التزام الإدارة الأمريكية بمبادئ وأصول محددة لضمان جدية ومنطقية الحوار، وذلك قبل الإقدام على أي خطوة عملية في هذا المسار.