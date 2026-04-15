إعلان

إسرائيل تعيّن أول سفير لها لدى أرض الصومال

كتب : وكالات

10:12 م 15/04/2026

جمهورية أرض الصومال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفاد موقع يديعوت أحرونوت العبري، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل عينت أول سفير لها في ما يسمى بإقليم أرض الصومال الانفصالي بالصومال.

وقال الموقع العبري، إن لجنة التعيينات بوزارة الخارجية الإسرائيلية قررت تعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج، وجاءت التعيينات على النحو التالي: "ياهيل فيلان، الذي شغل سابقًا منصب سفير إسرائيل لدى كينيا وصربيا، عُيّن سفيرًا لإسرائيل لدى سنغافورة وتيمور الشرقية".

وأشار الموقع العبري، إلى أنه تم تعيين مايكل لوتيم، الذي يشغل حاليًا منصب سفير اقتصادي متجول (غير مقيم) في القارة الأفريقية، وشغل سابقا منصب سفير إسرائيل لدى كينيا وأذربيجان وكازاخستان، أول سفير لإسرائيل لدى أرض الصومال.

وأكد موقع يديعوت أحرونوت العبري، أن لوتيم سيعمل في المرحلة الأولى سفيرًا غير مقيم لدى أرض الصومال.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الخارجية الإسرائيلية القارة الأفريقية أرض الصومال إسرائيل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

