التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، عبدالله المصيبيح، رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، بحضور الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين بواشنطن.

التعاون المشترك بين مصر والمصرف العربي

أعرب عبد العاطي، عن التطلع لتعزيز التعاون المشترك مع المصرف خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا حرص الدولة المصرية على دعم دور المؤسسات المالية العربية، وعلى رأسها المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا نحو دفع جهود التنمية بالقارة.

كما أشاد الوزير عبد العاطي بالدور الحيوي الذي يضطلع به المصرف في تمويل المشروعات التنموية بالدول الإفريقية، وتعزيز الروابط الاقتصادية بين الدول العربية والقارة الإفريقية، من خلال الإسهام في تمويل التنمية الاقتصادية وتقديم الدعم الفني وتنمية قدرات القطاع الخاص، فضلا عن دعم وتمويل التجارة البينية العربية الإفريقية.

وأعرب وزير الخارجية عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع المصرف بما يسهم في تنشيط حركة التجارة البينية بين مصر والدول الإفريقية، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات المصرفية المصرية وبمشاركة القطاع الخاص المصري.

التعاون الثلاثي بين مصر والمصرف والدول الإفريقية

وأكد وزير الخارجية أهمية استكشاف آفاق التعاون الثلاثي بين مصر والمصرف والدول الإفريقية، بما يتيح الاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة في تنفيذ المشروعات التنموية بالقارة، إلى جانب تعزيز مشاركة المصرف في المبادرات التنموية التي تطلقها مصر في الدول الإفريقية.

وشدد الوزير على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية، مستعرضا في هذا السياق الجهود التنموية التي تضطلع بها مصر لدعم دول حوض النيل الجنوبي، ومن بينها إطلاق آلية تمويلية تستهدف دراسة وتنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية ذات أولوية في تلك الدول.

دور مصر في دعم مسيرة التعاون العربي-الأفريقي

ومن جانبه أشاد رئيس المصرف بالدور الذي تقوم به مصر في دعم مسيرة التعاون العربي-الأفريقي وتعزيز جهود التنمية في القارة، مؤكدا أن مصر تعد شريكاً أساسياً في مسيرة العمل التنموي للمصرف.

العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية والأفريقية

وأشار رئيس المصرف العربي، إلى أن مشاركة مصر الفاعلة في أنشطة المصرف تعكس التزامها الراسخ بدعم التنمية المستدامة في الدول الأفريقية، مبرزا دورها المهم في توطيد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الدول العربية والأفريقية، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لشعوب القارة.