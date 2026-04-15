هاتفيًا.. أمير قطر يبحث مع ترامب استقرار أسواق الطاقة وتطورات الأوضاع الإقليمية

كتب : مصطفى الشاعر

10:30 م 15/04/2026

ترامب وتميم بن حمد

تلقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، اتصالا هاتفيا، اليوم الأربعاء، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تناول استعراض "العلاقات الاستراتيجية" بين البلدين وبحث المستجدات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية.

أمن الملاحة وسلاسل الإمداد

تركزت المباحثات خلال الاتصال على التطورات الراهنة في ظل التصعيد الذي تشهده المنطقة، مع التركيز بشكل خاص على تداعيات التوترات الأخيرة على أمن الملاحة الدولية، وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد التي تواجه تحديات متزايدة.

قطر شريك موثوق للطاقة

جدد تميم بن حمد، خلال الاتصال، تأكيده على دور دولة قطر الراسخ كشريك موثوق في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية، مشددا على استمرار الدوحة في الوفاء بكافة التزاماتها تجاه شركائها الدوليين، بما يضمن تدفق الإمدادات وحماية الاقتصاد العالمي من الهزات، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا".

تغليب الدبلوماسية وخفض التصعيد

كما شدد أمير قطر على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتجنيب المنطقة "مخاطر الانزلاق" نحو مزيد من التصعيد، داعيا إلى اعتماد الوسائل الدبلوماسية والحوار كسبيل وحيد لمعالجة الأزمات، بما يحقق الأمن والاستقرار المستدام للمنطقة والعالم.

تقدير أمريكي للدور القطري

من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تقدير الولايات المتحدة للدور المحوري الذي تقوم به دولة قطر في الوساطة الإقليمية وجهودها المتواصلة لخفض التوتر.

كما أكد ترامب، حرص بلاده على استمرار التنسيق الوثيق مع الدوحة في مختلف القضايا، لا سيما ما يتعلق بضمان أمن الطاقة واستقرار الأسواق العالمية.

ويأتي هذا الاتصال ليؤكد من جديد "عمق الشراكة الاستراتيجية" التي تجمع الدوحة وواشنطن، ومدى التنسيق الوثيق بينهما في معالجة القضايا المصيرية، مما يعزز مكانة دولة قطر كركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة ومزود حيوي وموثوق لأسواق الطاقة العالمية.

فيديو قد يعجبك



بين الكفالة والأحكام النفاذة.. متى يكون حضور المتهم وجوبيًا أمام الجنح؟
حوادث وقضايا

بين الكفالة والأحكام النفاذة.. متى يكون حضور المتهم وجوبيًا أمام الجنح؟
منها دم التنين.. صور لـ أغرب الأشجار في العالم
علاقات

منها دم التنين.. صور لـ أغرب الأشجار في العالم

لعنة الألقاب تطارد كيليان مبابي مع ريال مدريد.. ما القصة؟
رياضة عربية وعالمية

لعنة الألقاب تطارد كيليان مبابي مع ريال مدريد.. ما القصة؟
أشكال مخيفة وسلوكيات صادمة.. أكثر أنواع الحيوانات رعبا في العالم
علاقات

أشكال مخيفة وسلوكيات صادمة.. أكثر أنواع الحيوانات رعبا في العالم
انقسام بـ "اقتصادية النواب" حول مواد قانون حماية المنافسة
أخبار مصر

انقسام بـ "اقتصادية النواب" حول مواد قانون حماية المنافسة

إعلام إيراني: طهران ترفض "تمديد الهدنة" وتطالب واشنطن بتنفيذ التزاماتها
مفاوضات إيران وأمريكا.. أكسيوس: تقدم نحو التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب
لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر رغم صعود الأونصة عالميا؟ - تقرير
الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9