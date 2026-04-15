تلقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، اتصالا هاتفيا، اليوم الأربعاء، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تناول استعراض "العلاقات الاستراتيجية" بين البلدين وبحث المستجدات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية.

أمن الملاحة وسلاسل الإمداد

تركزت المباحثات خلال الاتصال على التطورات الراهنة في ظل التصعيد الذي تشهده المنطقة، مع التركيز بشكل خاص على تداعيات التوترات الأخيرة على أمن الملاحة الدولية، وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد التي تواجه تحديات متزايدة.

قطر شريك موثوق للطاقة

جدد تميم بن حمد، خلال الاتصال، تأكيده على دور دولة قطر الراسخ كشريك موثوق في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية، مشددا على استمرار الدوحة في الوفاء بكافة التزاماتها تجاه شركائها الدوليين، بما يضمن تدفق الإمدادات وحماية الاقتصاد العالمي من الهزات، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا".

تغليب الدبلوماسية وخفض التصعيد

كما شدد أمير قطر على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتجنيب المنطقة "مخاطر الانزلاق" نحو مزيد من التصعيد، داعيا إلى اعتماد الوسائل الدبلوماسية والحوار كسبيل وحيد لمعالجة الأزمات، بما يحقق الأمن والاستقرار المستدام للمنطقة والعالم.

تقدير أمريكي للدور القطري

من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تقدير الولايات المتحدة للدور المحوري الذي تقوم به دولة قطر في الوساطة الإقليمية وجهودها المتواصلة لخفض التوتر.

كما أكد ترامب، حرص بلاده على استمرار التنسيق الوثيق مع الدوحة في مختلف القضايا، لا سيما ما يتعلق بضمان أمن الطاقة واستقرار الأسواق العالمية.

ويأتي هذا الاتصال ليؤكد من جديد "عمق الشراكة الاستراتيجية" التي تجمع الدوحة وواشنطن، ومدى التنسيق الوثيق بينهما في معالجة القضايا المصيرية، مما يعزز مكانة دولة قطر كركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة ومزود حيوي وموثوق لأسواق الطاقة العالمية.