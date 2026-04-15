أعلنت لجنة "مكافحة الكسب غير المشروع" في سوريا، عن انتهاء إجراءات استلام الأصول العائدة لكل من وسيم قطان وإخوته، ونعيم الجراح، وذلك تنفيذا لتسويات مالية مبرمة بناءً على طلبات إفصاح طوعي جرى دراستها وتحديد الأموال الواجب استردادها بموجبها.

أكدت اللجنة في تصريح لوكالة "سانا" اليوم الأربعاء، أن هذه الأصول انتقلت ملكيتها بالكامل إلى الدولة السورية، وجرى تسليم إدارتها إلى الجهات الحكومية المختصة لضمان استمرارية نشاطها واستقرار عملها.

كما أوضحت أنها باشرت، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المالية والمصرفية، اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الأموال المنقولة وغير المنقولة وتقييد الحركة المالية المرتبطة بالأسماء المذكورة منعاً لتهريب الأصول.

شددت اللجنة على ضرورة عدم الالتفات للمعلومات "غير الدقيقة" المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن جميع الملفات تخضع لتحقيقات مالية وقانونية معمقة تستند إلى أدلة ومعايير واضحة، بعيدا عن أي وساطات أو تدخلات، وفقا للنهج المحوكم الذي أعلنت عنه مطلع الشهر الجاري.

بموجب القرار الرئاسي رقم (13) لعام 2025، لفتت اللجنة إلى أن مسؤوليتها لا تقتصر على استرداد الأموال، بل تشمل حماية حقوق العاملين في المؤسسات والمعامل المستعادة وضمان استقرارهم الوظيفي.

ودعت اللجنة العاملين للتعاون مع الإدارات الجديدة لإنجاح مرحلة الانتقال، إلى حين طرح هذه الأصول للاستثمار المستقبلي بأعلى درجات الشفافية ووفق القوانين النافذة.

وفي ختام بيانها، جددت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع التزامها التام بعدم التفريط بحقوق الدولة السورية ومواصلة العمل على استرداد الأموال والأصول الناتجة عن الكسب غير المشروع، بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم مسار العدالة.