إعلان

رئيس الأركان الإسرائيلي: لا ينبغي أن نسمح للإيرانيين بتحقيق مكاسب في الملف النووي أو في مضيق هرمز

كتب : د ب أ

08:07 م 15/04/2026

رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قام رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الأربعاء، بجولة في جنوب لبنان برفقة قائد المنطقة الشمالية الميجور جنرال رافي ميلو، وذلك في خضم تقارير عن وقف إطلاق نار من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الليلة أو غدا.

وقال زامير: "لقد صادقنا على خطط لاستمرار العمليات في كل من لبنان وإيران" وفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها على الإنترنت (واي نت).

وأضاف: "لقد وجهنا ضربات قاسية للنظام الإرهابي الإيراني، وجردناه من قدراته الدفاعية وأضعفناه. والآن يجب ألا نسمح لهم بتحقيق أي إنجازات في الملف النووي أو في مضيق هرمز أو في غيرها من القضايا المطروحة على جدول الأعمال. ونحن في حالة تأهب قصوى، وطائرات سلاح الجو جاهزة ومسلحة، والأهداف مُحملة في الأنظمة، ونحن نعرف كيف نطلقها فورا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيال زامير إيران وأمريكا مضيق هرمز الشرق الأوسط جنوب لبنان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

