قام رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الأربعاء، بجولة في جنوب لبنان برفقة قائد المنطقة الشمالية الميجور جنرال رافي ميلو، وذلك في خضم تقارير عن وقف إطلاق نار من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الليلة أو غدا.

وقال زامير: "لقد صادقنا على خطط لاستمرار العمليات في كل من لبنان وإيران" وفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها على الإنترنت (واي نت).

وأضاف: "لقد وجهنا ضربات قاسية للنظام الإرهابي الإيراني، وجردناه من قدراته الدفاعية وأضعفناه. والآن يجب ألا نسمح لهم بتحقيق أي إنجازات في الملف النووي أو في مضيق هرمز أو في غيرها من القضايا المطروحة على جدول الأعمال. ونحن في حالة تأهب قصوى، وطائرات سلاح الجو جاهزة ومسلحة، والأهداف مُحملة في الأنظمة، ونحن نعرف كيف نطلقها فورا".