أصدرت المحكمة العليا في تايوان، اليوم الأربعاء، أحكاما بالسجن تصل إلى ثماني سنوات وستة شهور، على ستة أفراد من الجيش التايواني، متقاعدين وعاملين، بتهمة تسريب أسرار عسكرية إلى الصين.

وأدانت المحكمة وانج وين هاو وتا تشون مينج ولو فانج شي وشوي هان لين ويانج تشين هوي بإقامة منظمة لصالح الصين، في انتهاك لقانون الأمن القومي، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي إن إيه)، اليوم الأربعاء.

وأدانت المحكمة المتهم الآخر، يانج بو تشيه بالكشف عن معلومات ذات طبيعة سرية، تتعلق بالأمن القومي، في انتهاك للقانون الجنائي للقوات المسلحة.

وأصدرت المحكمة أحكاما بالسجن ضدهم لمدد تتراوح من أربع سنوات وستة أشهر إلى ثماني سنوات وستة شهور، ويمكنهم استئناف الحكم.